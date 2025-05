Tuto expresa su solidaridad con vocales del TSE ante amenaza de evistas

Afirmó que su candidatura representa no solo un proyecto económico para recuperar la estabilidad, sino también una firme apuesta por el orden, la seguridad y el respeto institucional.

La Paz.- El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, expresó su enérgico rechazo a las amenazas proferidas por un grupo de seguidores del exmandatario Evo Morales contra vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y manifestó su solidaridad con todos los miembros de esta instancia, exhortando al Gobierno a brindar protección inmediata y garantizar el respeto al proceso democrático.

Quiroga denunció que Bolivia está entrando en una peligrosa deriva hacia el caos y la intimidación mafiosa. “Me parece increíble que Bolivia empiece a parecerse a narcolandia, a un país copado por mafiosos, donde la gente se da el lujo de hacer conferencias de prensa televisadas para amedrentar al Órgano Electoral. La mafia al menos manda panfletos, audios anónimos, pero aquí lo hacen a cámara abierta, como si fuera normal”, dijo.

El expresidente comparó la situación con un partido de fútbol manipulado por amenazas previas al árbitro. “Imagínense que un equipo diga antes del partido: sabemos dónde vive el árbitro, conocemos el nombre de su esposa, de sus hijas… cuidado con cobrar penales en contra. Eso es exactamente lo que están haciendo con los vocales. Es absolutamente repudiable”, expresó

Quiroga recordó que él mismo fue víctima de ese tipo de hostigamientos durante el proceso constituyente, cuando grupos violentos atacaron su domicilio familiar. “A mí me quebraron la familia. Evo Morales pagó hordas y turbas para ir a quemar mi casa. Tuve que evacuar a mis hijos. Sé perfectamente cómo sufren las familias bajo este tipo de amenazas mafiosas”, manifestó.

El líder de Alianza Libre criticó con dureza al Gobierno por no garantizar orden ni seguridad, y calificó de “inaceptable” la pasividad del Estado ante la creciente intimidación hacia el órgano electoral. Además, exigió el respeto al principio de preclusión, la legalidad de las decisiones del TSE y la no impunidad para quienes amenacen a sus autoridades:

“No se puede decir: ‘estoy inhabilitado por la Constitución, que me dio dos mandatos, tuve tres, busqué el cuarto con fraude, desconocí el 21F y ahora quiero el quinto, y si no voy a quemar todo y a ir a tu casa’. Esa gente ya debería estar procesada y presa. Mi solidaridad total con el doctor Óscar Hassenteufel y todos los vocales, incluso con aquellos con los que no comparto ideas. En democracia se debate, no se amenaza.”