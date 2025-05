Tuto observa las medidas anunciadas por el gobierno

El candidato a la presidencia afirmó que el gobierno solo da parches ante la crisis que vive el país.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

El candidato a la presidencia por la alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga se refirió a las 11 medidas y 7 decretos anunciados por el presidente Luis Arce para garantizar combustibles y los alimentos.

«¿Cuántas veces nos han dicho que en tres días se arregla lo de la gasolina? Y que el oleaje de Arica y que el bache en el camino de Paraguay, cada vez inventan cuentos. Nadie les cree. No tienen dólares, esa es la verdad. Cada vez inventan problemas, esto va a ser recurrente; cada día se va a poner peor y no tienen propuestas alternativas», afirmó Quiroga este sábado.

Entre las medidas del gobierno, indicaron que YPFB ya no “tendrá autorización para utilizar activos virtuales”.

«Cuando salió esta propuesta desquiciada de que Yacimientos compre USDT, se disparó el USDT porque esos señores son tan desubicados que piensan que el dólar en papel en la calle, en la esquina, vale una cotización y el digital vale otra. No, van aparejados con centavos de diferencia y el yuan, el real, el peso argentino, el sol peruano también se van moviendo. La moneda local no vale nada, se ha devaluado», aseveró.

Quiroga considera que las medidas dispuestas por el gobierno son solo «medidas parche» que no solucionarán la crisis cuando el país precisa dólares con urgencia.

«Eso se arregla con un programa de balanza de pagos. Papá Noel no va a traer dólares. No vas a hacer titularización de litio, no hay nada. Es con un programa internacional», agregó.

Asimismo, aseguró que solo acudiendo a la ayuda internacional con un programa serio se podrá revertir la actual situación económica del país.

«Con el Fondo Monetario cofinanciado por el Banco Mundial, BID, CAF, Fonplata, emisión de bonos de carbono, restructurar la deuda cara y corrupta y cambiar Bolivia. Esa es la única manera y hace 5 años que lo decimos. Ahora los que me criticaban ya empiezan a decir, hay que hablar con organismos. Aquel que no se anima a decir esto que vengo diciendo, no se va a animar a hacerlo y yo sí lo voy a hacer», complementó.