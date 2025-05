Tuto tilda las medidas de «parchecitos» y que el contrabando es «alimentado» por esferas gubernamentales

La única defensa comercial que tiene un país es el tipo de cambio de mercado sostenible, como era el bolsín”, afirmó Quiroga.

El precandidato a la presidencia por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, criticó al Gobierno por su supuesta lucha contra el contrabando, aseguró que este ilícito es “alimentado” desde las esferas gubernamentales.

Cuestionó que el Gobierno haya sumado 1.400 militares para controlar 7.000 kilómetros de frontera con los países vecinos. “Imagínense, un solado cada 5 kilómetros, ¿ustedes creen que va a poder hacer algo? No”, sentenció Quiroga, según reportó radio Fides desde Sucre.

El viernes, el mandatario y sus ministros anunciaron 11 medidas económicas y siete decretos supremos para hacer frente al contrabando a la inversa, al alza de los precios de los productos y del tipo de cambio que llegó hasta Bs 20 producto de las operaciones de activos virtuales.

El político dijo que no sabe si “llorar o reír” frente a las propuestas del Gobierno, por ejemplo en torno a la importación de pollitos bebé o en relación con el contrabando que desde hace tiempo las autoridades anuncian una dura lucha contra este ilícito, pero los productos siguen saliendo y el “contrabando es en reversa”.

“La única defensa comercial que tiene un país es el tipo de cambio de mercado sostenible, como era el bolsín”, afirmó Quiroga al cuestionar que en 2011 el Gobierno haya fijado el tipo de cambio en Bs 6,96. Sin embargo, ahora el tipo de cambio en el mercado paralelo llegó a Bs 17 o 18.

“Es un gobierno sin respuestas, sin propuestas, su tiempo se acabó”, manifestó al sostener que independientemente de cuánto se divida el MAS en sus facciones, todos ellos “han destruido Bolivia. Se van el 17 de agosto, viene un cambio radical total para renovar la esperanza. Vamos a cambiar todo”, afirmó.

Acotó que las disposiciones del gobierno para hacer frente a la crisis son “parchecitos” que no van a arreglar nada frente a un problema estructural de fondo que es que no hay dólares, porque los gobiernos del MAS se “farrearon 123.000 millones de dólares en 20 años” y ahora la moneda nacional no vale nada.

“El problema es que no hay dólares, digan la verdad, esa es la verdad a la gente. No son el oleaje de Arica, ni los huecos de la carretera, y cada vez inventan problemas y esto va a ser recurrente y cada día se va a poner peor, y no tienen propuestas alternativas. Cuando salió esta propuesta desquiciada de que Yacimientos compre USDT de billeteras de Binance, se disparó el USDT porque estos señores son tan desubicados que piensan que el dólar en papel en la calle, que en la esquina vale una cotización y en digital vale otra (…)”, señaló Tuto.