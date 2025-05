Udestro alerta que falta de combustible afecta a la erradicación de coca en las zonas no autorizadas

El desabastecimiento de combustible también está afectando a la erradicación de coca en las zonas no autorizadas, los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) deben esperar por varios días para suministrarse de gasolina y recién continuar con su trabajo, informó el jefe de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), Nivardo Ramírez.

Fuente: ANF

“De antemano sí o sí, no hay combustible en este momento para hacer las tareas de la erradicación (de coca) en las zonas no autorizadas, no tenemos combustible. Entonces ¿qué podemos hacer? Nosotros solamente tenemos que esperar a que nos den combustible para entrar a trabajar en las zonas no autorizadas”, afirmó Ramírez en declaraciones a la ANF.

Bolivia enfrenta el desabastecimiento de carburantes desde la pasada gestión, en las ultimas semanas se agudizó la escasez, lo que causó que se registren filas extensas en las estaciones de servicio. Mientras que el parque automotor del transporte público se redujo en al menos 40%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este medio llamó y envió mensajes al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, para conocer su versión respecto a estas aseveraciones, pero no hubo respuesta hasta el cierre de la presente nota.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas, integrante de la comisión de Gobierno y Defensa de la Cámara Baja, cuestionó que las autoridades de gobierno estén usando como pretexto el desabastecimiento de combustible para no ingresar a las zonas de cultivo ilegal. Consideró que no cuentan con un plan serio de lucha contra el narcotráfico ni la erradicación de coca.

“Ahora que salgan con el pretexto de que no pueden erradicar por falta de combustible, es una mentira. El gobierno siempre ha sido cómplice de estas acciones, se han hecho de la vista gorda frente a las plantaciones de coca en zonas no autorizadas y en áreas protegidas. Buscan cualquier pretexto para salvar la situación”, manifestó.

Parque Carrasco

Por otra parte, el jefe de la Udestro dijo que se identificaron cultivos de coca en el Parque Nacional Carrasco, del departamento de Cochabamba, por lo que pidieron el apoyo aéreo de la FTC y el Comando Estratégico Operacional (CEO) para ingresar y erradicar las plantaciones ilegales, pero estos le indicaron que no contaban con suministros de alimentación para los efectivos.

“Lo que nosotros hemos identificado es que hay plantaciones de coca excedentaria en el Parque Carrasco y por eso hemos pedido al CEO, al viceministerio de coca, a Digprococa (Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca) que entremos con vuelo. Sin embargo, nos dicen que no hay vuelos por el desabastecimiento de víveres y algunos suministros”, explicó.

Con relación a la denuncia de apertura de cuatro caminos en esa área protegida para facilitar la ampliación de cultivos de coca, Ramírez dijo que no se detectó nuevas vías, sino que se identificó que los caminos que abrieron los comunarios están afectados por las lluvias de pasados meses y el trajín de los motorizados de la FTC.

Sin embargo, una fuente que tiene pleno conocimiento del parque dijo a esta agencia que se abren al menos cuatro caminos para el ingreso de productores de coca ilegal. Alertó que el crecimiento de los cultivos es altamente preocupante.

En ese contexto, la diputada evista Gladys Quispe afirmó que el Gobierno no está cumpliendo con el compromiso de erradicar los cultivos de coca en las áreas protegidas y que solo se están dedicando a la campaña política.

“Están los parques donde se debe erradicar las plantaciones de coca ilegal, pero no lo están haciendo y no están cumpliendo con los compromisos que han asumido. Esa situación no es por falta de combustible u otros suministros, sino es por inoperancia, porque no tienen un plan estructural”, cuestionó.

En el Chapare

Por otra parte, Ramírez indicó que, desde hace un año, aproximadamente, la erradicación de coca en el trópico de Cochabamba no se desarrolla de forma regular debido a la oposición de los sectores afines a Evo Morales. Dijo que en varias ocasiones los uniformados de la FTC fueron asediados por los cocaleros.

“Lamentablemente no deja trabajar con el tema de la erradicación de la hoja de hace 1 año que nos está hostigando, que nos está amenazando para no trabajar dentro de las zonas no autorizadas”, aseveró.

A la vez, dijo que también se identificó el incremento de los cultivos ilegales en esa región y se prevé que sobrepasaron las 7.700 hectáreas de plantación de coca establecidas en la Ley 906 General de la Coca.

/EUA/nvg/