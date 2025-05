Un médico diagnosticó falsamente a sus pacientes para hacerse rico

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un médico del Estado de Texas (EE.UU.) fue condenado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de diagnosticar falsamente a sus pacientes con el propósito de llevar una vida de lujo. Además, el tribunal ordenó confiscar su fortuna de más de 28 millones de dólares, que incluye 13 propiedades, un avión privado y un auto Maserati, comunicó el Departamento de Justicia estadounidense.

El reumatólogo Jorge Zamora-Quezada, de 68 años, mantuvo por dos décadas un esquema siniestro en el que diagnosticaba a sus pacientes con artritis reumatoide, les recetaba fuertes medicamentos y les ordenaba exámenes de todo tipo para que así visitaran su consultorio regularmente.

Para mantener las apariencias ante las autoridades y obtener los pagos de las aseguradoras, Zamora-Quezada falsificaba los historiales médicos. Mientras que para librarse de las auditorías producía los expedientes faltantes de los pacientes con ecografías y resultados de análisis hechos a sus empleados. Con este ‘modus operandi’ cometió un fraude al sistema sanitario estadounidense por más de 118 millones de dólares y recibió pagos por parte de aseguradoras que superan los 28 millones de dólares.

Gracias a testimonios de extrabajadores escuchados durante el juicio, que se extendió por 25 días, se supo que Zamora-Quezada contrataba a personas a las que podía manipular mediante su estatus migratorio, era despectivo, agresivo y despedía a los que se atrevían a contradecirlo.

Era «obvio que no tenían artritis reumatoide»

Sus víctimas, por otro lado, sufrieron efectos secundarios provocados por las medicinas innecesarias que consumieron por años, incluyendo accidentes cerebrovasculares, necrosis mandibular, caída del cabello, daño hepático y dolores tan intensos que dificultaban cosas sencillas como bañarse, cocinar y conducir. Otros reumatólogos de la zona explicaron en el juicio que habían recibido a muchas personas diagnosticadas por Zamora-Quezada, cuando era «obvio que no tenían artritis reumatoide».

«Estar constantemente en cama, no poder levantarme solo, y estar bajo la infusión de medicamentos, me hacía sentir que mi vida no tenía sentido«, testificó uno de los afectados, mientras que una madre relató cómo sentía que su hijo se había convertido en una «rata de laboratorio». Otra persona confesó que sentía estar «viviendo una vida en el cuerpo de una persona mayor».

«El doctor Zamora-Quezada financió su lujoso estilo de vida durante dos décadas traumatizando a sus pacientes, abusando de sus empleados, mintiendo a las aseguradoras y robando dinero de los contribuyentes», declaró Matthew Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.