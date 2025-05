Una periodista de Unitel sufrió ataque de grupo de choque en conflicto por la basura

La periodista del equipo móvil de la cadena Unitel, Paola Cadima, perdió el conocimiento por unos instantes tras un ataque a golpes y con violencia sexual protagonizado, el lunes 5 de mayo entre las 13:30 y las 14:30 horas, por un grupo de choque que defiende el depósito de basura en un botadero habilitado en la zona de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo.

Fuente: https://elpais.bo

Su camarógrafo, Juan Rodo Adrián, resultó con hematomas y daños en las costillas, brazo y muslo izquierdo por la agresión a patadas y golpes asestados por los atacantes.

Cadima es una periodista y presentadora de televisión desde hace 13 años, y al mediodía del lunes 5 de mayo, realizaba una cobertura con informes desde la unidad móvil del medio privado que reportaba bloqueos vecinales qué rechazan el traslado de basura del municipio de la ciudad de Cochabamba hasta Cotapachi.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Cuando hacíamos el segundo despacho que reflejaba el enfrentamiento del grupo violento con vecinos que hacían vigilia, advirtieron nuestra presencia y unas 200 personas nos acorralaron», informó Cadima a la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Cadima y su camarógrafo se instalaron en un edificio en construcción de dos plantas y desde allí obtenían imágenes panorámicas del escenario del conflicto, y ante la presencia del equipo de prensa, dos mujeres del municipio de Colcapirhua, colindante con Quillacollo, buscaron la protección de la periodista.

Bajo la mirada amenazante y rodeados por el grupo de choque, las dos mujeres se aferraron a la periodista y, seguidos por el camarógrafo, emprendieron una caminata de cinco cuadras. En el lugar, la periodista observó que los agresores ya tenían retenidas a varias mujeres.

“Las señoras oraban en quechua y nos pedían que nos las soltemos. Velé por la humanidad de las mujeres y no las solté”, relató Cadima con una voz que se entrecortaba.

Aunque la periodista se identificó como enviada de un medio de prensa, los defensores del botadero de Cotapachi comenzaron con una golpiza. Antes ya habían amenazado con machetes y lanzaron un fulminante de dinamita que no estalló.

«Hombres me agredieron, me golpearon, me tocaron las partes íntimas y me arrebataron dos teléfonos móviles. Un teléfono fue recuperado por mi camarógrafo, pero me robaron el micrófono y un teléfono» , relató la corresponsal.

“Me agredieron hombres en estado de ebriedad”, por su aliento alcohólico y “por sus ojos rojos”, describió.

Entretanto, las mujeres a las que protegía fueron golpeadas en el piso.

Además del daño psicológico, Cadima presenta un hematoma en la pierna izquierda y tiene un dolor en el costado izquierdo del abdomen.

El camarógrafo recibió golpes en las costillas, en el muslo y su brazo izquierdo quedó lesionado porque protegía su cámara ante el intento de los atacantes por despojarlo del equipo de trabajo.

La ANP exige a la Fiscalía que inicie, de oficio, una investigación para determinar la responsabilidad de los organizadores de grupos de choque y aplique las normas de protección al trabajo periodístico y de defensa de la mujer.