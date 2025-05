Una sonda espacial de la era soviética fue lanzada al espacio en 1972 y esta semana caerá en la Tierra: dónde puede impactar

Aunque la sonda nunca cumplió su misión original de aterrizar en Venus, ahora se enfrenta a un reingreso sin control, que ha generado gran incertidumbre entre los científicos que siguen su trayectoria.

Los expertos no pueden predecir con exactitud el lugar donde la Kosmos 482 impactará, ya que su reentrada es un proceso incontrolado.

Se espera que la sonda entre en la atmósfera de la Tierra en algún momento entre el 7 y el 13 de mayo, pero los factores que determinan su caída son complejos y no pueden preverse con precisión.

Dónde caerá la sonda Kosmos 482

Los expertos aún no pueden predecir con certeza dónde impactará la sonda Kosmos 482, cuya caída podría ocurrir en una vasta zona que abarca continentes enteros.

Lo que se sabe es que el área potencial del impacto abarca una vasta franja del planeta, cubriendo desde latitudes 52 grados norte hasta 52 grados sur.

Esto significa que importantes ciudades alrededor del mundo, como Londres, Nueva York, Pekín y otras capitales globales, casi hasta el Cabo de Hornos en Sudamérica, se encuentran dentro de una posible zona de impacto.

La zona de incertidumbre es tan amplia que países en diversos continentes se encuentran en la llamada “zona roja”, un área de alto riesgo.

Esto incluye regiones de Europa, América del Norte y Asia, además de Australia, Sudamérica y África.

Las proyecciones indican que el impacto podría ocurrir en cualquiera de estos territorios, lo que aumenta la preocupación global sobre los posibles daños. Sin embargo, la realidad es que no hay forma de saber con certeza dónde caerá la sonda, incluso cuando se acerque la fecha de reentrada.

Una sonda espacial fallida

Ingenieros rusos diseñaron la robusta nave espacial para explorar el planeta Venus.

La sonda Kosmos 482 fue construida y lanzada por la URSS en 1972 como parte del programa Venera de la Unión Soviética para explorar Venus. El programa alcanzó el éxito con las sondas Venera 7 y 8, que fueron las dos primeras naves espaciales en aterrizar con éxito en Venus en 1970 y 1972, respectivamente.

Kosmos 482 fue construida como una sonda hermana de Venera 8. Pero debido a un mal funcionamiento del cohete Soyuz que lanzó a Kosmos 482 al espacio, la sonda no logró alcanzar la velocidad suficiente para llegar a Venus, y en su lugar se estableció en una órbita elíptica alrededor de la Tierra.

Poco después de su fallido lanzamiento, Kosmos 482 se rompió en varios pedazos. El cuerpo principal de la sonda reingresó a la atmósfera terrestre el 5 de mayo de 1981, mientras que la nave de descenso permaneció en su órbita no prevista durante casi 53 años, hasta la actualidad.

Kosmos 482 es solo uno de los más de 1,2 millones de fragmentos de basura espacial que miden más de 1 centímetro, y uno de los aproximadamente 50.000 fragmentos de basura espacial que miden más de 10 centímetros, según un informe reciente de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El astrónomo Marco Langbroek, de la Universidad Técnica de Delft, quien ha seguido el caso de la Kosmos 482 durante años, subraya la naturaleza impredecible del evento. Si bien se estima que la sonda podría reingresar a la atmósfera terrestre el 10 de mayo, con un margen de error de más de dos días, las condiciones que determinarán su caída son cambiantes.

Los expertos han hecho todo lo posible para predecir la trayectoria, pero, como señala Langbroek, la incertidumbre seguirá siendo alta hasta el último momento. “Incluso el mismo día de la reentrada, habrá grandes incertidumbres”, dijo el astrónomo, destacando la complejidad de este fenómeno.

A pesar de la preocupación por los posibles riesgos, Langbroek asegura que los peligros no son elevados, aunque no son nulos. En términos de tamaño y masa, la Kosmos 482 tiene una masa de aproximadamente 500 kilos y mide alrededor de 1 metro de largo.

Se estima que la sonda soviética Kosmos 482 reingresará a la atmósfera terrestre entre el 7 y el 13 de mayo, sin que se pueda predecir con exactitud el lugar de impacto.

Esto la coloca en una categoría similar a la de un meteorito pequeño, cuyo impacto podría generar daños, pero que también podría desintegrarse parcialmente al atravesar la atmósfera de la Tierra. La sonda fue diseñada originalmente para soportar las duras condiciones de la atmósfera de Venus, lo que genera la posibilidad de que partes de ella, o incluso el módulo de aterrizaje completo, sobrevivan al reingreso.

La incertidumbre sobre el lugar exacto de la caída aumenta el misterio en torno a esta nave espacial soviética. A pesar de los esfuerzos por predecir su trayectoria, las herramientas de rastreo aún no permiten determinar con certeza si la sonda impactará en áreas densamente pobladas o en lugares más deshabitados. En las últimas semanas, el interés de los rastreadores espaciales ha crecido, y muchos observadores siguen de cerca la órbita del Kosmos 482 con la esperanza de obtener más detalles sobre su caída.

“Si bien no está exento de riesgos, no deberíamos preocuparnos demasiado. El objeto es relativamente pequeño y, aunque no se rompa, el riesgo es similar al de la caída de un meteorito, varios de los cuales ocurren cada año. Corres un mayor riesgo de ser alcanzado por un rayo a lo largo de tu vida”, dijo Langbroek que mencionó que la probabilidad de que la nave espacial impacte contra alguien o algo es pequeña, “pero no se puede descartar por completo”.

Con más de 500 kilos y un tamaño de 1 metro, la sonda soviética Kosmos 482 se acerca a la Tierra en una reentrada que podría generar riesgos mínimos, pero no nulos.

Uno de los factores que añade a la incertidumbre es el estado de la sonda misma. A pesar de que la Kosmos 482 fue diseñada para resistir el paso por la atmósfera de Venus, no hay garantías de que el paracaídas de aterrizaje, una de sus principales características, siga funcionando después de más de 50 años en el espacio.

Esto podría significar que el módulo de aterrizaje se desintegre durante el descenso o que sus partes se dispersan de manera impredecible, complicando aún más la predicción del lugar exacto de impacto.

El rastreador de satélites Ralf Vandebergh, de los Países Bajos, ha estado siguiendo de cerca la sonda a través de imágenes tomadas de alta resolución. Según sus observaciones, las imágenes muestran una estructura alargada en un lado de la esfera de la cápsula, lo que podría indicar la presencia del paracaídas.

A pesar de estar muy cerca de la Tierra, el planeta Venus fue muy poco explorado

Sin embargo, Vandebergh también advirtió que se necesita más tiempo para confirmar sus observaciones, ya que el paracaídas podría estar visibilizado solo en ciertos ángulos, dependiendo de la orientación de la cápsula en su órbita.

A pesar de la incertidumbre sobre el destino final de la Kosmos 482, lo que está claro es que este evento resalta la importancia de rastrear los desechos espaciales y la necesidad de mejorar la gestión de los artefactos espaciales abandonados. Con miles de fragmentos de objetos como este en órbita, el impacto potencial de la Kosmos 482 no es solo un recordatorio de los riesgos asociados con la acumulación de escombros espaciales, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los avances y las dificultades de la tecnología espacial.

Aunque la posibilidad de que la Kosmos 482 sobreviva a su regreso a la Tierra y cause daños es baja, las autoridades continúan monitoreando la sonda de cerca, con la esperanza de que la reentrada ocurra sin incidentes graves.

Sin embargo, el hecho de que la nave vuelva a ser un tema de discusión, más de 50 años después de su fallido lanzamiento, subraya la longevidad de las misiones espaciales y cómo los artefactos antiguos siguen siendo una parte importante de la historia de la exploración espacial.