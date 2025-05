Villegas respalda a Miguelito y confirmó que el jugador será convocado a la Verde

Terceros, que fue suspendido de forma provisional por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil, no podrá jugar con el América MG el torneo Brasileirao B mientras se llevan a cabo las investigaciones por la supuesta agresión racista al jugador Allano de Souza.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante ese panorama, Villegas expresó que le gustaría que el mediocampista salga de Brasil y trabaje en el país para dejar de lado el episodio que tuvo con Allano, llegando a ser detenido por la policía.

“A mí me gustaría que no se quede allá, que pueda estar trabajando con algún club, quizá me estoy adelantando, me parece que la medida sea levantada lo más pronto posible hasta que realmente haya una valoración correcta y exacta y recién se pueda tomar decisiones”, acotó Villegas.

El técnico de la Verde lamentó que Miguelito sea sancionado, calificando de “perjuicio” que el joven futbolista no pueda jugar para mantener el ritmo de competencia en su equipo, ya que esto puede repercutir en la selección nacional.