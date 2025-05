Volodimir Zelensky pidió sanciones contra Rusia si no acepta un alto el fuego de al menos 30 días en las reuniones de Estambul

El presidente de Ucrania habló ante los líderes europeos reunidos en Tirana, la capital de Albania, donde la Comunidad Política Europea celebra este viernes su sexta cumbre.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió este viernes ante los líderes de la Comunidad Política Europea una reacción que incluya sanciones a los sectores energético y bancario rusos si la delegación enviada por el Kremlin a Estambul para negociar con Kiev no acepta

Zelensky volvió a acusar al Kremlin de enviar a las negociaciones de Estambul a una delegación de un nivel político insuficiente para tomar decisiones por sí misma, pero confió en que los emisarios de Moscú puedan al menos aceptar la tregua de al menos un mes que Kiev considera necesaria para empezar a negociar los detalles de un posible acuerdo de paz.

“Nuestra prioridad número uno es un alto el fuego completo e incondicional”, reiteró Zelensky ante los líderes europeos reunidos en Tirana, la capital de Albania, donde la Comunidad Política Europea celebra este viernes su sexta cumbre.

El presidente ucraniano volvió a lamentar que se perdiera "una oportunidad real" de dar pasos hacia el final de la guerra por la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de no viajar a Turquía para reunirse allí personalmente con Zelensky, quien lo había retado a un encuentro personal con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para dar un impulso a las negociaciones.

Zelensky reiteró asimismo desde la capital albanesa que si la reunión de este viernes en Estambul no da resultados concretos, demostrará “al 100 por 100 que Putin sigue socavando la diplomacia”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Rusia de no desear un alto el fuego en Ucrania, afirmando a los líderes europeos que solo un aumento de la presión sobre Moscú forzaría un cambio.

“Creo que las últimas horas han demostrado que Rusia no desea un alto el fuego, y que si no aumenta la presión de los europeos y los estadounidenses para lograrlo, no se logrará por sí solo”, declaró.

En tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo en Tirana que hay que “insistir en un alto el fuego incondicional”, en “un acuerdo de paz serio que dé garantías de seguridad a Kiev”, a pesar de la “propaganda” que ha dejado claro “quien está disponible para la paz”.

“No debemos tirar la toalla”, dijo Meloni al llegar a la reunión de los líderes europeos, centrada en el conflicto armado en Ucrania y los posibles contactos entre las partes enfrentadas para alcanzar un alto el fuego.

Está claro “en estas últimas horas, en comparación con cierta propaganda, quién está realmente dispuesto a dar pasos importantes a favor de la paz y quién está claramente menos dispuesto”, acotó.

En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que ha quedado claro que Vladimir Putin “no se toma en serio la paz” y “ha estado dando largas”, después de que el presidente ruso no fuera a Estambul para negociar con Ucrania.

Starmer habló al llegar a la reunión de los líderes europeos y consideró “fundamental que mantengamos una unidad absoluta con nuestros aliados. Trabajaremos en ello de nuevo hoy, para tener claro que debe haber un alto el fuego, pero también para tener claro que, si no lo hay, actuaremos juntos en relación con las sanciones”.

De su lado, el canciller alemán, Friedrich Merz, calificó las conversaciones directas en Turquía entre Rusia y Ucrania como una señal positiva muy leve en el conflicto.

“El hecho de que se reúnan hoy, por primera vez en tres años y medio, es una señal muy leve, pero la primera, positiva”, declaró en Tirana.

Rutte dijo que Putin “se ha equivocado” al mandar una delegación de bajo nivel a Turquía

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha equivocado al mandar una delegación en la que ningún integrante alcanza el rango de ministro a las negociaciones en Estambul para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

“Creo que Putin se ha equivocado al enviar una delegación de bajo nivel con su historiador liderando la delegación. La pelota está en su campo, tiene que querer jugar y ser serio sobre querer la paz. Toda la presión está ahora sobre Putin”, dijo a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Tirana.

Rutte señaló que “conoce bien” a Putin de su etapa como primer ministro neerlandés y valoró que el presidente ruso “sabe perfectamente que la pelota está en su campo, que tiene problemas y que ha cometido un error mandando una delegación de bajo nivel”.

La cabeza visible de la delegación rusa para las conversaciones en Turquía es el asesor presidencial Vladimir Medinski, quien ya participó en las infructuosas negociaciones de marzo de 2022 y es conocido por su lectura nacionalista de la historia rusa.

El secretario general de la OTAN destacó, por otro lado, que es “bueno” que Ucrania se esté sentando a la mesa con una delegación que tiene voluntad de acordar un alto el fuego y celebró también “el papel que están asumiendo” Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, “desbloqueando y liderando” en estas negociaciones.

(Con información de EFE y AFP)