YPFB descarta uso de criptomonedas en la compra de combustible

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, descartó el uso de criptoactivos en la compra de combustible, porque es un mercado no regulado y las empresas que venden carburantes no lo aceptan.

“YPFB, hoy, no está utilizando criptoactivos y no es algo que estemos pensando hacerlo en el corto plazo (…) la mayoría de las empresas aún no lo aceptan como una forma de pago, entonces, es poco probable que podamos utilizarlos como forma de pago para el combustible”, explicó.

Otro factor que descarta su uso es el “volumen que se mueve”, porque, si bien una plataforma segura es BINANCE, “no tiene en los criptoactivos los volúmenes que necesita YPFB para pagar el combustible y, obviamente, BINANCE tiene un dólar paralelo hoy mucho más inflado que el mercado del dólar físico”.

«Entonces, al no estar totalmente regulado y no tener un procedimiento claro desde el Ministerio de Economía, YPFB hoy no está utilizando criptoactivos y no es algo que estemos pensando hacerlo en el corto plazo», insistió en una entrevista en la red Erbol.

La petrolera estatal es la encargada de importar combustible, que es comercializado con subvención en Bolivia. En la Asamblea Legislativa están estancados en su tratamiento más de $us 1.800 millones, lo que incide en la escasez de dólares.

El sabotaje denunciado por el Gobierno de los legisladores evistas y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que se resisten aprobar créditos, provocó que en los últimos años Bolivia reciba menos dólares de los que paga a los organismos financieros internacionales por concepto de la deuda externa.

Por ejemplo, en 2023 recibió $us 1.126 millones de desembolsos de créditos, pero pagó más de $us 1.491 millones. En 2024 la diferencia fue mayor: recibió desembolsos por $us 674 millones y pagó $us 1.526 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La subvención mantiene el litro del diésel en Bs 3,72 y de la gasolina en Bs 3,74. El mantener la subvención le significa al Estado unos $us 56 millones por semana. Datos oficiales dan cuenta que Bolivia importa el 90% de diésel y más del 50% de gasolina.

