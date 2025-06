¨Trendy Fashion Week 2025 presenta su segunda edición con una conferencia de prensa llena de sorpresas¨

Bajo el lema «“Moda. Sostenibilidad. Identidad.”, TRENDY Fashion Week presentó oficialmente su segunda edición en una exclusiva Conferencia de Prensa realizada en el Salón VIP del Hotel IN TOWER, donde se dieron cita medios locales y nacionales, diseñadores de moda, auspiciadores y figuras clave de la industria.

El evento, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de agosto en ARBO (Santa Cruz), promete superar el éxito de su primera versión con innovadoras pasarelas, tecnología de vanguardia y un fuerte enfoque en sostenibilidad.

MOMENTOS DESTACADOS

Palabras de Organizadores y Aliados Estratégicos:

Carlos Pardo (Director de Trendy Fashion Week 2025), expuso los objetivos principales del evento este 2025:

Consolidar a TRENDY como el mayor referente de moda en Bolivia.

Integrar prácticas sostenibles como norma, no como excepción.

Promover nuevos talentos con visión e identidad.

Conectar moda, cultura y economía con impacto real.

Anunció también la presencia de Diseñadores internacionales y el apoyo de Promociones Gloria, FitModel, Oga Model (de la ex Miss Paraguay y ex Magnifica Jazmin de la Cruz), NG Models y la Escuela de modelos de ex Magnifica Silvia Llapiz

Lic. Ronnit Estivariz Bustillos (Gerente General de IN TOWER):

«Como aliados estratégicos, en IN TOWER estamos orgullosos de apoyar este proyecto que posiciona a Santa Cruz en el mapa global de la moda. Nuestro compromiso es brindar espacios de excelencia para eventos que transforman la industria».

Lic. Raquel Clouzet (Jefa de la Carrera de Diseño y Moda – UPSA):

«Desde la Universidad Privada de Santa Cruz, acompañamos este espacio que visibiliza el talento emergente. 15 de nuestros estudiantes de la Carrera de Moda participarán con colecciones inspiradas en la biodiversidad boliviana».

Marcelo Rojas (en nombre de los diseñadores consagrados):

«Este año, la moda boliviana romperá esquemas con piezas que dialogan entre tradición e innovación. TRENDY es nuestra vitrina al mundo».

Performance de modelos confirmados:

Parte de los modelos que estarán presente en TFW 2025 sorprendieron con un desfile express de 5 minutos, luciendo diseños sostenibles de la colección «Amazonia Digital» (materiales reciclados + proyecciones holográficas).

Invitación de Rosita Hurtado:

La destacada diseñadora boliviana radicada en USA, Rosita Hurtado, envió un emotivo mensaje: «»El futuro de la Moda en Bolivia tiene nombre propio»

Ya no se trata de copiar tendencias, sino de crearlas. Dejar de ser eco de otras voces, para ser protagonistas con identidad propia. (disponible en redes sociales con el hashtag #TFW2025).

Presencia de auspiciadores:

Representantes de IN TOWER, TSM, Aj Vierci, Ecojet, Honor y H2O destacaron su compromiso:

«Apoyamos la moda que genera cambio social» (Gloria Suárez, H2O).

«La tecnología será protagonista en el backstage inteligente» (Honor).

NOVEDADES TFW 2025

Participacion de Diseñadores internacionales

actuación especial de la cantante Lirica Dreya Star desde USA

Documental oficial: Grabado en 4K con testimonios de Diseñadores de moda, Modelos y Mikaela Byren (embajadora 2024).

Impacto social: Se premiara la mejor presentación de entre los diseñadoras emergentes, con un pase directo al Miami Trendy Fashion Week en el mes de noviembre en Miami FL.

DATOS CLAVE

📅 Fecha evento: 13-14 agosto 2025 | 📍 Lugar: ARBO (Santa Cruz).

🎟️ Ingreso: Por invitacion desde el 21 de julio

📢 Hashtag oficial: #TFW2025.

UNA EXPERIENCIA COMPLETA

✔️ Desfiles

✔️ Exposición de arte

✔️ Rueda de negocios

✔️ Conferencias & workshops

✔️ Streaming internacional

✔️ Producción de contenido audiovisual de alto impacto