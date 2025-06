“¿A cuánto voy a vender ahora?” Comerciante rompe en llanto por el precio del pollo en La Paz

“Hay compañeros que deben pagar alquileres. Por eso necesitamos que el Gobierno nos ayude con puentes aéreos, que de una vez desbloquee, que salgan las FFAA”, pidió un dirigente.

Fuente: Unitel

La carne de pollo se ha vuelto un alimento de lujo en los mercados de La Paz con precios que llegan 34 bolivianos por kilo, debido a los bloqueos evistas que ya cumplen 8 días.

Los vendedores de pollo en los mercados de La Paz informaron entre lágrimas que ya no llegó carne para esta jornada y que solo Emapa está distribuyendo algunas unidades. Exigieron que la Policía intervenga los puntos de bloqueo.

En el Mercado Yungas y el Rodríguez no llegó carne de pollo a todos los puestos y los vendedores están vendiendo lo poco que les queda a 32, 33 y hasta 34 bolivianos.

”A cuánto está llegando el pollo, he conseguido a 31 bolivianos, a cómo voy a vender. A ese precio las amas de casa no van a poder pagar. He pagado tres pasajes, mi margen de ganancia es dos bolivianos”, dijo entre lágrimas Sandra , una vendedora del Mercado Yungas.

Las comercializadoras ya no pueden ofrecer el producto a sus caseritas tampoco en el Mercado Rodríguez.

“Ayer llegó poco, pero nos han dado a 15 pollos y carísimo. Es que dice que han traído por Quime, dando una vuelta larga y comprando combustible en el mercado negro. Voy a vender a 31 bolivianos. Pero hoy no ha llegado ni un solo pollo”, dijo Rosa, otra de las vendedoras.

Miguel Rivero, dirigente de los comercializadores de carne de pollo de de La Paz, informó que el sector está en emergencia y que debido a la falta del producto muchos de sus miembros están optando por cerrar sus puestos.

“Van a encontrar pollo el kilo a 33 o 34 bolivianos, por qué están viniendo en 4 a 5 días con combustible caro, por desvíos, por eso el precio alto. Nos afecta en gran magnitud. Hay compañeros que deben pagar alquileres. Por eso necesitamos que el Gobierno nos ayude con puentes aéreos. Que de una vez deben desbloquear, que salgan las FFAA”, pidió.

Los puntos de Emapa de Miraflores, la avenida Camacho y otros no hay pollo en vento, pero tampoco fideo, azúcar, fideo y arroz.

Los sectores evistas bloquean varias rutas del país, sobre todo de Cochabamba, exigiendo la habilitación de Evo Morales como candidato, pese a que no logró conseguir sigla a tiempo y que rige un fallo constitucional que limita la relección continua y discontinua.