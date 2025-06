Abogado dice que exministro Siles deberá permanecer internado por 45 días tras cirugía

El exministro de Justicia, César Siles, permanecerá internado durante al menos 45 días en una clínica de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, luego de haber sido sometido a una cirugía colorrectal y presentar complicaciones médicas.

Exministro Siles fue evacuado en camilla de la FELCC. Foto: APG

El exministro de Justicia, César Siles, permanecerá internado durante al menos 45 días en una clínica de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, luego de haber sido sometido a una cirugía colorrectal y presentar complicaciones médicas que podrían derivar en un cuadro de septicemia. Así lo informó este lunes su abogado, Alberto Morales.

“(El estado de salud) Está asociado no solo a la lesión de la operación anterior, sino a un posible cuadro de septicemia”, explicó el abogado, detallando que la situación de salud de su defendido es delicada y requiere cuidados intensivos. Según el parte médico, el estado de Siles es reservado y está bajo observación médica constante.

“El diagnóstico es reservado del paciente, por el momento ya se encuentra en su unidad e internado, y vamos a hacer las medidas necesarias para que esté estable”, señaló la médica de turno Livna Quino, quien lo atendió tras su descompensación el pasado domingo, cuando aún se encontraba en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Siles fue evacuado en camilla hasta una ambulancia, según se observa en imágenes que circularon por redes sociales. Su internación ha retrasado su ingreso al centro penitenciario, en el marco del denominado caso Consorcio.

En paralelo, el abogado Morales confirmó que el juez del caso resolvió excluir del proceso el polémico audio que fue presentado como prueba, declarando su ilegalidad mediante un auto judicial. “Para la vida jurídica, este auto no existe. Le presentaron la grabación en un CD, pero no el medio magnético original donde se hizo la grabación, y sobre una copia no se pueden realizar pericias de autenticidad”, explicó.

El audio en cuestión está vinculado a una supuesta operación para remover a la magistrada Fanny Coaquira a través de presiones judiciales, por lo que su exclusión representa un giro en el proceso penal contra Siles. El juez argumentó que no se presentó el celular desde el cual se habría grabado el material, lo que impide validar su autenticidad pericial.

Mientras el proceso continúa, la atención está puesta en la evolución del estado de salud del exministro, que deberá permanecer internado por lo menos un mes y medio, antes de poder ser trasladado al penal como dispuso inicialmente la autoridad judicial.