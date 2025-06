Acuerdo Mercosur-UE, COP30 y submarinos nucleares: los ejes de la visita de Lula a Francia

El principal punto de ruptura entre el presidente de Brasil y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sigue siendo el pacto comercial entre los bloques

La visita del presidente Lula a Francia concluirá el lunes con su participación en Niza en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Más allá de los acuerdos firmados entre ambos países en diversos ámbitos, como la defensa, la seguridad, el clima, la energía y los minerales críticos, el balance de este viaje ha sido hasta ahora contradictorio, con algunos temas polémicos que han supuesto un boomerang para el Brasil de Lula.

El principal punto de ruptura sigue siendo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y la norma que impide la importación de productos latinoamericanos si proceden de zonas deforestadas, que Francia ha impuesto como cláusula para el libre comercio. Sin embargo, la numerosa delegación brasileña había llegado entusiasmada a París, segura de convencer al presidente francés. Lula incluso había dicho que quería “abrir el corazón” de su interlocutor. Pero las declaraciones de Emmanuel Macron a la prensa, al final de la visita, enfriaron los ánimos. “Este acuerdo, en este momento estratégico, es positivo para muchos grandes sectores, pero supone un riesgo para los agricultores europeos”, declaró el presidente francés.

El punto crítico cuestionado por Francia es el mismo de los últimos meses, es decir, que mientras Europa prohíbe el uso de ciertos pesticidas y exige prácticas más sostenibles a sus agricultores, los países del Mercosur no están sujetos a las mismas restricciones. “No sabría cómo explicar a los agricultores que, en el momento en que les pido que respeten más normas de seguridad, abro masivamente mi mercado a quienes no respetan nada. Por eso, como he dicho antes, debemos mejorar este acuerdo”, concluyó el presidente francés, que, de hecho, ni siquiera en esta reunión con Lula se comprometió a firmarlo.

“Le he dejado clara al presidente nuestra posición sobre lo que se debería hacer para mejorar el texto actual, pero compartimos la visión de un mundo abierto y comprometido con el clima y el comercio”, afirmó Macron. Además, subrayó que el acuerdo debería incluir “cláusulas espejo” o medidas de salvaguardia, mediante un protocolo adicional que permita compensar los posibles desequilibrios del mercado.

Sin duda, en el diálogo entre los dos países no ha ayudado al gigante latinoamericano el proyecto de ley aprobado por el Senado brasileño la semana pasada, que flexibiliza las autorizaciones medioambientales. Una aprobación que ha suscitado las protestas de los ecologistas e incluso de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. El riesgo es que se abran nuevas brechas que favorezcan comportamientos ilegales y, sobre todo, perjudiciales para el medioambiente.

“Si quiere, puede traer un grupo de agricultores a Brasil o yo traeré uno aquí; nos sentaremos en cualquier mesa y hablaremos. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo”, replicó Lula, quien también añadió que no dejará “la presidencia del Mercosur sin concluir el acuerdo con la Unión Europea”.

Brasil asumirá la presidencia del Mercosur en julio durante seis meses y Lula también apuesta por este acuerdo para dar un impulso a su popularidad, que se ha desplomado en las últimas encuestas. El miércoles, la encuesta Genial/Quaest indicó que la tasa de desaprobación del presidente brasileño alcanzó el 57%, mientras que la de aprobación es del 40%, el peor resultado jamás alcanzado hasta ahora. Además, existe el temor de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, en el estado amazónico de Pará, resulte ser un gran fracaso. En los últimos días, el diario O Estado de São Paulo ha revelado la existencia de cartas y telegramas de algunas embajadas extranjeras en Brasil al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Itamaraty, que revelan su preocupación por la organización del evento. Noruega incluso ha expresado la posibilidad de enviar una delegación más reducida debido a los elevados costes, que en algunos casos alcanzan los 2,2 millones de reales (393.560 dólares) por 11 días. China también se ha quejado de la dificultad para encontrar hoteles disponibles y a precios asequibles. Por ello, ha sido positivo para Brasil el respaldo de Macron, que ha confirmado su presencia en Belém junto a Lula. “Estamos convencidos de que no solo debemos continuar con nuestros esfuerzos, sino también reforzarlos. Estaré presente en Belém junto al presidente durante la COP30, una reunión importante para movilizar de nuevo a la comunidad internacional en torno a estos objetivos”, declaró el presidente francés.

Lula volvió a repetir ante Macron la estrategia de exigir fondos a los países más desarrollados para apoyar la conservación de los bosques en los países con menos recursos. Lo hizo recordando su participación en la COP15 en Dinamarca, en 2009, cuando la contribución financiera prometida a los países menos desarrollados fue de 100.000 millones de dólares. El presidente brasileño dijo luego que la principal frontera de Francia no es con Europa, sino con los países sudamericanos de la región amazónica, afirmando que “Francia también es sudamericana”, en clara referencia a la Guayana Francesa. Según Lula, Francia “debería estar orgullosa” de esto. “La Guayana Francesa se encuentra en la parte más pobre del mundo y Francia en la más rica. Por lo tanto, Francia debe ser donante de estos fondos. Así es como yo entiendo a Francia”, dijo Lula a Macron, prometiéndole colaboración en la lucha contra el narcotráfico y la extracción ilegal de oro, a menudo gestionada por grupos criminales brasileños que ahora se han instalado en el país vecino. En los últimos años, de hecho, gracias a que para entrar en Guyana desde Brasil solo hay que cruzar un río, el Oyapoque, 10.000 brasileños se han trasladado allí para trabajar en el sector de la minería ilegal.

El presidente brasileño no hizo ninguna referencia, sin embargo, al proyecto del Gobierno francés de construir una prisión de máxima seguridad en Saint-Laurent-du-Maroni, en la Guayana Francesa, cuya inauguración está prevista para 2028. El proyecto ha generado una acalorada polémica entre la población local, que teme un retorno al pasado colonial, cuando Guyana era sede de los tristemente célebres “baños penales”, donde se enviaba a los presos indeseables de toda Francia. El ministro de Justicia del Gobierno de Macron, Gérald Darmanin, justificó la decisión como respuesta al aumento del tráfico de drogas y la delincuencia organizada en la región, pero también declaró que la estructura podría albergar a presos peligrosos procedentes de la Francia metropolitana, entre ellos islamistas radicales y traficantes. Muchos políticos locales han criticado duramente la iniciativa, calificándola de acto arbitrario, provocación política y retorno al colonialismo.

Otro tema divisorio entre Macron y Lula fue el conflicto entre Rusia y Ucrania (Michel Euler/Pool vía REUTERS)

Otro tema divisorio entre el presidente francés y Lula fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. “He discutido mucho con Xi Jinping”, declaró el presidente brasileño. “Cuando los dos países quieran negociar la paz, estamos dispuestos a aportar nuestra contribución, pero son ellos los que deben decidir”, añadió. Macron replicó señalando que “hay un agresor, que es Rusia, y un agredido, que es Ucrania. Todos queremos la paz, pero no podemos tratar a las dos partes por igual”. Añadió que la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos “fue aceptada por el presidente Zelensky en marzo, pero es constantemente rechazada por el presidente Putin”. En un editorial, Libération, el periódico francés de izquierda fundado en 1973 por intelectuales como Jean-Paul Sartre, criticó la decisión de la Universidad París VIII de otorgar el título de doctor honoris causa a Lula precisamente por sus posiciones sobre Putin. Según el texto, el presidente brasileño ha adoptado una postura ambigua sobre la guerra en Ucrania, equiparando al “agresor y a la víctima”. “La realpolitik o la defensa, aunque legítima, del multilateralismo y del Sur del mundo no lo justifica todo” , concluye el editorial.

Por último, en la delegación de Lula en Francia también está presente el almirante Marcos Sampaio Olsen para firmar un contrato para la compra de componentes fundamentales para la construcción del submarino nuclear brasileño Álvaro Alberto. Este proyecto, que forma parte del Prosub (Programa de Desarrollo de Submarinos), es el resultado de una colaboración estratégica iniciada en 2008 entre Brasil y Francia. El submarino, armado de forma convencional pero con propulsión nuclear, será el primero construido por un país que no posee armas nucleares. Para los brasileños, es un elemento clave en la defensa de la llamada Amazonia Azul, es decir, los recursos marinos bajo jurisdicción brasileña. Actualmente, el Prosub ya ha construido los submarinos Riachuelo y Humaitá. El Tonolero (S-42) fue botado en presencia de Macron en Brasil el año pasado y debería entregarse en 2025, mientras que el submarino Almirante Karam (S-43) debería ser entregado en 2026.

En cuanto al submarino nuclear, debería estar listo para 2033, siempre que no se produzcan recortes presupuestarios. El programa implica una inversión considerable, estimada en hasta 25.000 millones de reales (4.472 millones de dólares). Según la página web brasileña especializada en defensa, Defesanet, el submarino nuclear también requiere “un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para garantizar que el proyecto cumple con los estándares internacionales y no está destinado a fines bélicos”. El embudo está en el reactor nuclear para producir su combustible, es decir, uranio. No será Francia quien proporcione la tecnología a Brasil, que en su lugar ha creado una empresa estatal, la NUCLEP. En junio de 2022, las autoridades brasileñas solicitaron oficialmente al OIEA el permiso para utilizar uranio enriquecido. Y aquí empezaron los problemas. Aunque Brasil no posee armas nucleares, es miembro del OIEA desde su creación en 1957 y también es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 1970. Sin embargo, se ha negado a adherirse a los Protocolos Adicionales de 1997 que permiten controles más precisos y exhaustivos, firmados por 137 países y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom.

Con este submarino, Brasil se convertiría de hecho en el primer país del mundo que, sin ser una potencia nuclear, tiene un submarino militar propulsado por energía atómica mediante tecnología enteramente brasileña. La diferencia con el caso de Australia, a menudo citado en la discusión, es que Australia se está equipando con un submarino nuclear sin ser una potencia nuclear, pero su submarino funciona con una tecnología enteramente francesa, ya bajo control del OIEA.