Agentes del régimen de Maduro arrestaron a Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que se garantice su integridad física, su derecho a comunicarse con familiares y abogados, y el respeto al debido proceso “como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”

El ex ministro de Finanzas de Venezuela Rodrigo Cabezas fue detenido este jueves en Maracaibo, estado Zulia, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. De acuerdo con esta organización, la aprehensión ocurrió luego de que se le ordenara presentarse en una oficina de la estatal Corpoelec, tras un corte de electricidad en su domicilio.

En un comunicado publicado en la red social X, el Comité señaló que fuentes cercanas al ex funcionario informaron que, antes de la detención, se interrumpió el suministro eléctrico en su residencia. Posteriormente, Cabezas fue citado a la sede de Corpoelec en el sector Las Delicias de Maracaibo, donde fue arrestado. Según la ONG, el ex ministro alcanzó a comunicarse telefónicamente para informar de su detención.

“Su detención representa una grave violación a sus derechos fundamentales y refleja la creciente persecución contra voces disidentes en el país”, denunció el Comité. La organización exigió que se garantice la integridad física de Cabezas, su derecho a comunicarse con familiares y abogados, y el respeto al debido proceso “como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.

“Demandamos su liberación inmediata, el respeto a sus garantías fundamentales y el cese de la criminalización del pensamiento crítico en Venezuela”, agregó la ONG.

Rodrigo Cabezas, profesor de economía en la Universidad del Zulia (LUZ), fue ministro de Finanzas entre 2007 y 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez. Integró la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2017, año en que comenzó a criticar públicamente al régimen de Nicolás Maduro.

En el ciclo electoral más reciente, Cabezas apoyó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, a quien respaldó públicamente en artículos de opinión. Días antes de los comicios, publicó un texto en el medio digital La Patilla en el que afirmaba que la revolución bolivariana “resultó en una frustración en su oferta de justicia para los oprimidos; no creó riqueza ni desarrollo para el bienestar de sus mayorías y vapuleó los sueños éticos y de más libertad”.

Cabezas también integra el movimiento Zulia Humana, junto al diputado regional Eduardo Labrador, quien fue detenido en octubre. Desde entonces, la organización ha denunciado una serie de acciones represivas contra dirigentes opositores y ex miembros del chavismo que se han distanciado de la dictadura.

La detención provocó reacciones de rechazo entre dirigentes políticos y defensores de derechos humanos. “Nuevamente se usan los organismos de seguridad para perseguir, encarcelar y violar todos los derechos humanos”, escribió el dirigente Henrique Capriles en X. “¿De qué se le acusa? ¿Haber militado en sus filas y hoy ser disidente del Gobierno es delito?”.

El ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, afirmó en la misma red social: “La represión no cesa, en todas direcciones. Nadie está a salvo”. Por su parte, el ex alcalde Carlos Ocariz escribió que Cabezas “ha sido crítico de la gestión del Gobierno de Nicolás Maduro y ahora le pasan esa factura de esta forma”.

También el ex diputado Carlos Valero se pronunció: “Lo de Rodrigo Cabezas es inaceptable. Basta”.

Hasta el momento, el régimen venezolano no ha informado oficialmente sobre los motivos de la detención ni el estado actual del exministro. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos mantiene la exigencia de su liberación inmediata y reitera que el arresto constituye una violación directa a los derechos establecidos en la legislación nacional e internacional.