Alejandro Sanz admite haber tenido una relación con una fan de 18 años cuando él tenía 49

Dos días después, Sanz ha respondido y ha admitido lo ocurrido. “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas, compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, ha escrito en Instagram. “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, añade en el comunicado publicado vía stories. “Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo que encuentres pronto tu camino y felicidades”, finaliza.

Como explicó Playà en el vídeo publicado en X y TikTok el domingo 15 de junio, su relación con Sanz comenzó en 2015. “Yo era su fan y él me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados, me comentaban mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes”, cuenta la joven, mientras a lo largo del vídeo adjunta pruebas de la presencia en sus conciertos o capturas de comentarios en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, cuenta que cuando ella alcanzó la mayoría de edad y él tenía 49 años quedaron por primera vez y el “vínculo fue a más”. “Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio. Lo sabía. Yo era una niña. Una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España. Detrás de él me hice diez conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”.