Alerta en Israel: las Fuerzas de Defensa detectaron una nueva oleada de misiles balísticos lanzados desde Irán

Fuentes de inteligencia de EEUU aseguran que Irán aún no ha decidido fabricar una bomba nuclear

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos continúan evaluando que Irán no ha tomado la decisión de construir una bomba nuclear, informó este jueves The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses y fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia. La postura se mantiene sin cambios respecto a lo expresado en marzo por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, durante una audiencia ante el Congreso.