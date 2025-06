Algunos jugadores de Bolívar no concentraron con el plantel como protesta por la deuda salarial

Ya son unos cuatro meses que no cobran los futbolistas y por ello no estuvo completo el grupo previo al partido de este domingo con Always Ready.

Por Marcelo Esteban Avendaño Murillo Algunos jugadores del primer plantel de Bolívar no concentraron el sábado por la noche de cara al partido de este domingo (17.15) con Always Ready en el estadio Hernando Siles como protesta por la deuda salarial que hay con los futbolistas.



La previa para este crucial compromiso fue atípica en la Academia, pues no concentraron todos los jugadores, tal y como se hace antes de cada cotejo. El motivo es porque en Bolívar existe una deuda salarial de hasta cuatro meses, según la información que recibió Sports 360. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Esta determinación se la tomó como protesta hacia la directiva celeste, pues de momento no se soluciona este inconveniente. Si bien el plantel arribó este domingo cerca de 15.45 al Siles para afrontar su compromiso, los jugadores que no concentraron se subieron al bus oficial del club para partir rumbo al estadio. Bolívar recibirá a Always Ready en el marco de la décima jornada del torneo Liga de la División Profesional. Se trata de un partido crucial al enfrentarse dos equipos que luchan por el título del campeonato, además de que ambos se encuentran en la parte superior de la tabla de posiciones.