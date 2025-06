Amenazan de muerte a periodista de Yapacaní por informar sobre movilizaciones

La periodista había hecho publicaciones sobre ‘el temor’ que provocaba una caravana de motociclistas.

Silvia Sanchez eju.tv



Fuente: Red Uno La denuncia se realizó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde acudió la periodista Soledad P.N., directora del portal InfoYapacaní, tras haber recibido amenazas de muerte por parte de dos personas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La periodista había hecho publicaciones sobre el malestar y temor que sentían los vecinos de la zona ante la presencia de una caravana de motociclistas que circuló por las calles de la región el pasado domingo.

La publicación indicaba que la caravana era protagonizada por afines a Evo Morales, y que causaban zozobra en la población, además que se habían dirigido hasta la Policía donde reventaron petardos, todo fue acompañado de fotografías y videos.

En la publicación, surgieron varios comentarios, pero entre ellos, el de dos personas que la amenazaban de muerte, señalando su nombre e indicando que conocían su vivienda y familia.

“Que sea la última vez que estén mal informando a la población […] conocemos sus casas de estos personajes de InfoYapacaní y no nos hacemos responsables por cualquier cosa que llegue a pasar a ustedes o sus familiares”, dice uno de los comentarios.

l de la otra persona señal: “Soledad Prado estás jugando con fuego, y eso no se hace porque mal informar a la población diciendo que esto es vandalismo. Entonces, ya estás advertida, no creo que quisieras estar en luto por decir cosas que no son”.

Ante este hecho, la denuncia se hizo formal ante la Policía, y se espera el inicio del proceso de investigación, además de las medidas de protección que solicitaron para la familia.