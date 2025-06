Analista Nogales pide a la ciudadanía ser protagonista, no “de palco”, en las cumbres de la oposición

El abogado y analista político Johnny Nogales resaltó la importancia de que los ciudadanos no miren “de palco” cómo el país se va hacia el abismo. “La importancia que el ciudadano no mire de palco como el propio país se va hacia el abismo, digamos y es el ciudadano el que va a definir el destino del país a través de su voto”, subrayó.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Nogales insistió en que el futuro de Bolivia está en manos de la población y que, si la unidad política no se logra como se espera, es fundamental que la ciudadanía tome conciencia y decida con responsabilidad a quién entregar su voto.

Además, criticó irregularidades en el proceso electoral, especialmente en zonas donde el Estado no ejerce control efectivo. “Me parece terrible que haya lugares del país que no son parte del territorio nacional porque el Estado no ejerce tuición sobre ellos y que sobre esos se haga una votación que sale en un lugar donde hay 2.000 habitantes y salen 3.000 votos para una persona”, explicó.

Para evitar posibles fraudes, propuso que se establezcan normas para anular mesas de votación donde no exista una participación plural de representantes políticos. “Si no estamos cayendo en la trampa otra vez del fraude”, advirtió.

Finalmente, Nogales enfatizó que la participación ciudadana es clave para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral, y destacó que el papel activo de la población será decisivo para el futuro político y democrático de Bolivia.