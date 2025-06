Andrés Costa: “El mejor entrenador del fútbol boliviano es Óscar Villegas”

El presidente del Club Always Ready, Andrés Costa, afirmó que este viernes el hincha boliviano intentará dejar de lado los problemas económicos para alegrar a sus familias a través del fútbol.

Andrés Costa, quien viajó a Venezuela para apoyar a la selección nacional, espera un buen desempeño de ‘La Verde’ en el partido contra la Vinotinto. En ese sentido, destacó la labor del entrenador Óscar Villegas, a quien calificó como el mejor entrenador del fútbol boliviano.

“Los jugadores tienen muchas ganas de darle una alegría al país, tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa Bolivia. Todo el hincha boliviano buscará, a través del fútbol, alegrar a sus familias y sus hogares”, afirmó Costa.

El presidente de Always Ready aseguró que, para él, el mejor entrenador del fútbol boliviano es el profesor Óscar Villegas.

“Por todo el tiempo que he trabajado en Always Ready, Villegas ha demostrado ser el mejor entrenador, especialmente por dar oportunidades a jugadores jóvenes. Cuando un equipo cuenta con jugadores de mucha jerarquía y experiencia, es mucho más fácil. Pero lo que caracteriza a Óscar Villegas es que construye grupos humildes y sencillos, con futbolistas que aún no tienen tanta experiencia y, a pesar de eso, consigue buenos resultados”, destacó Costa.

Venezuela y Bolivia se enfrentarán por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Monumental de Maturín a las 18:00 horas.