Andrónico: Sectores están en las carreteras “con justa razón” ante la incapacidad del Gobierno para resolver sus demandas

Fuente: Unitel

“La principal causa de la actual crisis en Bolivia es la incapacidad del Gobierno para garantizar el abastecimiento de combustible y alimentos”, afirmó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al justificar la movilización de sectores sociales que han tomado las carreteras.

Según Rodríguez, “muchos sectores sociales en las carreteras (están) con justa razón, y el Gobierno muestra plena incapacidad de resolver y responder a estas demandas sociales, por lo que convocó al Legislativo a asumir el rol que el Ejecutivo no atiende frente al creciente malestar social y económico del país.

Rodríguez subrayó que “el pueblo boliviano no puede seguir siendo rehén de disputas políticas ni de intereses electorales mezquinos”, advirtiendo que la población está “cansada de vivir en un conflicto permanente, sin gasolina, sin diésel, con constantes subidas de precios de productos básicos”.

“El Gobierno no ejecuta, no avanza. No son sinceros como Gobierno nacional para decir la verdad al pueblo. No ayudan ni se dejan ayudar”, señaló el legislador al denunciar la falta de ejecución de los créditos ya aprobados por la Asamblea.

En este sentido, instó a una reunión inmediata entre las tres fuerzas políticas de la Asamblea para tratar normativas como “el uso exclusivo de dólares para la compra de diésel y gasolina, la estabilización de los precios de alimentos, el diferimiento de créditos y la pausa impositiva para pequeños contribuyentes”.

Rodríguez criticó también el manejo del Presupuesto General del Estado, responsabilizando al Ejecutivo por no responder adecuadamente a la crisis económica.

“Ustedes, como Gobierno, han aprobado como han querido el presupuesto, y ahora no les resultó”, cuestionó. “La prioridad de todo político debe ser llevar soluciones al pueblo, no conflictos; promover la unidad y no la división. No se puede utilizar el sufrimiento del pueblo como herramienta para alcanzar objetivos personales”, agregó.