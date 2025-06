Argentina: La posible visita de Lula da Silva a CFK pone en duda una bilateral con Milei durante la cumbre del Mercosur

Dentro de 13 días está previsto que el mandatario brasileño venga a la Argentina para que el jefe de Estado libertario le entregue la titularidad Pro Témpore del bloque regional. Antes, visitaría a Cristina Kirchner, lo cual podría complicar un eventual encuentro privado entre ambos

Javier Milei y Lula da Silva durante la reunión del G20 en Río de Janeiro eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras las serias y nunca resueltas tensiones con Lula da Silva, Javier Milei, como presidente Pro Témpore del Mercosur, deberá recibir a su par de Brasil junto al resto de los mandatarios de la región en el marco de la cumbre del organismo regional que se realizará el próximo 3 de julio en Buenos Aires. Pero en el Gobierno aún sopesan si al jefe de Estado le conviene -o desea- mantener un encuentro bilateral con el mandatario del principal socio en el cono sur.

Es que Lula, como reveló el legislador del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, planea visitar en los primeros días del próximo mes a Cristina Kirchner. Y ese gesto de solidaridad a la condenada ex mandataria provoca escozor en la Casa Rosada, donde ponen en duda que vaya a recibirlo en privado. El presidente argentino deberá entregarle al mandatario brasileño la presidencia pro-témpore del bloque regional.

En el Gobierno tienen en la mira a Lula, de quien se sienten, obviamente, alejados ideológicamente. Pero el vínculo no es tan tirante -y no llegan a compararlo- con otros líderes regionales a los que rechazan de plano, como el colombiano Gustavo Petro, eje habitual de las críticas libertarias. Y si bien no hay un diálogo fluido entre mandatarios -como sí ocurrió con Néstor Kirchner- hay terminales de contacto entre los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. De hecho, en el Gobierno deslizaban sobre el final de esta semana que hay posibilidades de que se geste un encuentro bilateral.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner junto a Lula Da Silva

Este escenario se complica a medida que trascienden versiones de que Lula tiene planeado visitar a la ex mandataria en el departamento donde cursa las primeras horas de su detención en San José 1111, en el barrio de Constitución. Después de todo, fue durante el gobierno que ella gestó en 2019 que Alberto Fernández lo visitó en a cárcel donde Lula cumplía condena. Ahora, CFK se encuentra en una situación análoga, salvando las distancias entre el tenor de las causas que desembocaron en sus respectivas detenciones.

“No pondría las manos en el fuego con que no se van a encontrar”, dijo un alto funcionario. Y deslizó que en el Gobierno no están seguros de que Cristina Kirchner vaya a obtener el permiso de la Justicia para recibir a Lula. “No sabemos si lo van a autorizar”, sostuvo un vocero. Pero ambos le restaron importancia a la decisión. “No hay problema con que vaya, Milei visitó a (Jair) Bolsonaro en Brasil”, dijeron.

Pimenta, cercano a Lula, había dicho en radio AM 750 que la fecha aún no estaba decidida, pero deslizó que sería en los primeros días de julio, tan sólo unas semanas antes de la cumbre del Mercosur. Su primera visita al país desde que asumió a Milei se realizaría así en el marco de la «campaña internacional» que lanzó el PJ el fin de semana y quedó a cargo formalmente del Secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

Máximo Kirchner lanzó el eslogan “Cristina Libre”, inspirado en “Lula Libre”

En la práctica, la bandera estará en manos de Máximo Kirchner, que tuvo la “primicia” cuando recibió a medios del exterior y lanzó el eslogan “Cristina Libre”, inspirado en “Lula Libre”, aquel que impulsaron durante el tiempo que estuvo detenido el líder brasileño en la ciudad de Curitiba. Desde el círculo de la ex presidenta confirmaron a Infobae el plan y deslizaron que Lula será muy bienvenido por el Instituto Patria.

No hay confirmaciones oficiales del Palacio del Planalto, pero, ayer, Lula dio una señal orientada a que mantendrá su plan. Aunque no brindó definiciones, le imprimió un tono sentimental al asunto de su condena y detención. “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona”, dijo en el streaming local Mano a Mano.

Si la reunión, por temas ideológicos, no se celebra, en el Gobierno dicen que no lo lamentarán particularmente. “La relación con Brasil es mucho más profunda que cualquier charla con un presidente puntual”, deslizaron en Balcarce 50.