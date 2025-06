Argentina: Milei habló de la condena a CFK; «Soy el primer presidente que no interfiere con la Justicia y los resultados están a la vista»

El jefe de Estado se refirió por primera vez a la decisión de la Corte Suprema durante el viaje que realiza a Israel, donde hoy recibió el Premio Nobel Judío.

PorRomán Lejtman

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/06/7abMxvIl-34105382.mp4 Javier Milei habló en Israel de la condena a Cristina Kirchner (Video: La Derecha Diario) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

(Desde Jerusalén, Israel) Javier Milei habló por primera vez en público sobre el fallo que confirmó la condena a Cristina Kirchner por los negociados con Lázaro Báez en Santa Cruz.

El presidente ofreció una clase magistral en la Universidad Hebrea de Jerusalén frente cientos de estudiantes que ocuparon el aula Magna. En un momento dejó de leer su discurso, y se refirió al hecho judicial que impactó de lleno en la agenda política de la Argentina.

“Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”, aseguró el presidente en la Universidad Hebrea.

Y añadió: “Todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana, y dejar que los jueces actuaran libremente”.

A continuación, los aplausos sonaron durante segundos.

Además de aludir a la decisión judicial, la frase pareciera estar dirigida también a otros gobiernos y mandatarios que durante su paso por la Casa Rosada estuvieron muy pendientes de las decisiones de los tribunales.

Javier Milei ofreció una clase magistral en la Universidad Hebrea de Jerusalén

Milei siguió las alternativas sobre el fallo de la Corte desde Jerusalén, pero evitó en ese momento las declaraciones públicas o los posteos en X.

Sólo se comunicaba a Buenos Aires para tener información actualizada, al margen de las noticias publicadas en los medios.

Pero cerca de la medianoche en Jerusalén, cuando la noticia volaba desde la Argentina al mundo, el presidente posteó lacónico en su cuenta oficial en X.

“Justicia. Fin”, escribió al estilo Manuel Adorni, su vocero.

Cristina Fernández de Kirchner sale al balcón de su casa tras sufrir una condena de seis años por corrupción pública

La opinión de Milei fue espontánea en la Universidad Hebrea, pero la sombra de CFK apareció durante toda la gira presidencial por Jerusalén.

En Israel no se olvidan del memorando firmado por Cristina Fernández con el regimen de Irán para cerrar la causa AMIA y evitar la condena a los terroristas que recibieron instrucciones de Teherán.

También se recuerda el asesinato del fiscal federal Alberto Nisman, que había presentado una denuncia penal contra la expresidenta por su memo con Irán.

Y más cerca en el tiempo, la sociedad israelí le cuestiona a Cristina Fernández de Kirchner que haya estado impasible frente al ataque terrorista cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/06/R5EMCBNy-34105381.mp4 Milei recibió el Premio Nobel Judío en Israel

La síntesis de la opinión israelí sobre CFK apareció nítida cuando el empresario David Hatchwell, en nombre de la Fundación The Genesis Price, leyó los fundamentos que tuvieron en cuenta para conceder el Premio Nobel Judío a Milei.

Hatchwell recordó la posición presidencial sobre Hamas y Hezbollah, su actitud cuando se conoció que Shiri Bibas y sus hijos Ariel y Kfir habían sido asesinados, su decisión de alinear los votos de Argentina con Israel y Estados Unidos en la ONU, y su compromiso para lograr la libertad de los cuatro rehenes argentinos que aún están en Gaza.

Entonces, cuando Milei refiere a la situación judicial de CFK en la Universidad Hebrea, no sólo le está hablando a la opinión pública de la Argentina: es un guiño político a la sociedad israelí, que ya lo adoptó como hijo pródigo.

Stan Polovets, co fundador the Genesis Prize, Karina Milei, Javier Milei, e Isaac Herzog, presidente de Israel

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, señaló el jefe de Estado en el discurso que pronunció cuando agradeció el reconocimiento. “Permítanme citar a (Jorge Luis) Borges: ‘Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así…”, remató.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu se saludan en el Parlamento de Israel, (Jerusalén)

Pero los cuestionamientos de Milei a CFK no terminaron en su clase académica en la Universidad Hebrea. Continuarán hoy a las 17.00 (seis horas menos en la Argentina), cuando el Presidente reciba en el hotel King David a Netanyahu para firmar el Memorando de la Democracia y la Libertad.

Es un hecho atípico que el premier israelí firme acuerdos bilaterales en un hotel cinco estrellas muy cerca del Muro de los Lamentos, y por eso hoy el King David apareció custodiado como si fuera una fortaleza.

En el lobby del hotel se desplegaron dos detectores de metales, había agentes de seguridad y perros entrenados que olfateaban a los turistas y sus equipajes. La ceremonia ocurrirá adonde se sirve el desayuno, reconocido por su abundancia en dátiles y un inolvidable arenque ahumado.

El texto del Memorándum a favor de la democracia y la libertad fue elaborado entre el canciller Werthein y el embajador Wahnish, quien negoció su versión final con la Oficina del Primer Ministro, acorde a las instrucciones directas de Milei.

Se trata de un convenio diplomático que fortalece la alianza geopolítica entre Argentina e Israel por su defensa de la democracia y la libertad.

Y en su primera palabra –Memorando– Milei encripta un concepto político que implica un cuestionamiento directo a Cristina Fernández de Kirchner y su decisión de suscribir con Irán un memo destinado a cerrar la causa AMIA y evitar la condena a los terroristas financiados por Teherán.

Cuando concluya la firma del Memorando, el presidentese moverá rumbo al aeropuerto Ben Gurionde Tel Aviv. Allí abordará el avión oficial que lo llevará aMadrid (España),ultima escalade la gira oficial.