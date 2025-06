Asamblea Legislativa de Tarija: sin dinero, con deudas y obligada a justificar su existencia

Consideran que el legislativo de Tarija se ha convertido en un gasto. La actual Directiva ha emitido un comunicado anunciando la suspensión de todos sus contratos de bienes y servicios debido a la falta de fondos para cubrir estos gastos. La deuda actual bordea los Bs 800.000

Leonel Suárez

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) está sumergida en una crisis económica, la deuda actual es próxima a los 800.000 bolivianos. La Directiva espera la ayuda del gobernador Oscar Montes para que pueda realizar una mayor asignación de recursos, cuando éste advirtió tiempo atrás que el presupuesto cada mes es menor y pidió adecuarse a la nueva realidad. Por otro lado, está la presión de sectores sociales que ven en el legislativo un gasto.

Una pequeña muestra de la crisis económica de la ALDT se ha visto reflejada el pasado miércoles, cuando se ha comunicado a los proveedores de bienes, servicios generales y servicios de publicidad, con contratos firmados y vigentes, así como órdenes de servicio o de trabajo en curso, que a partir de la fecha quedan suspendidas estas provisiones, hasta nuevo aviso e instrucciones por parte de la entidad.

Deudas del 2024

Este escenario adverso ha sido ratificado por el actual presidente de la ALDT, Damián Castillo, quien a tiempo de pedir a sus colegas legisladores tener la madurez política para adecuarse a la nueva realidad económica, mencionó que tras asumir el cargo, ha advertido que hay deudas que se las viene arrastrando desde el 2024.

“El tema de vehículos, es una pena, todos están paralizados, no hay combustible, se debe a todos los acreedores y los que prestaban servicio a la ALDT, el tema de servicios básicos, todo está por pagar, lamentablemente los recursos que nos transferían hacia la Asamblea no eran lo suficiente”, manifestó a los medios de comunicación.

Castillo señaló que este tema se lo ha socializado con el gobernador Montes y existe la voluntad de trabajar de manera coordinada, por lo que pidió su apoyo para superar la crisis que tiene en este momento la Asamblea. Agregó que la deuda en este momento ronda entre los 700.000 a 800.000 bolivianos.

Manifestó que están en revisión los contratos que tenía la ALDT con algunos prestatarios de servicios, por lo que ha decidido suspenderlos, debido a que no cuentan con los recursos.

“De los 17,5 millones de bolivianos que estaban presupuestados, lamentablemente no va a llegar ese monto, será menos, entonces nos tenemos que adecuar a la nueva realidad económica”, apuntó.

“Sabían que había deuda”

La asambleísta departamental del MAS, Zaida Laura Charca, indicó que la situación económica de la Asamblea era de conocimiento de los legisladores, ya que desde las dos últimas gestiones se ha ido acumulando este déficit.

Laura indicó que la deuda la dejó la administración del entonces presidente José Luis Ferreira, misma que ha sido heredada a la Directiva presidida por Alan Barca. Enfatizó que todo este desfase se ha ocasionado por Manuela Gareca, asambleísta suplente de Lino Condori, quien interpuso un proceso laboral y ganó, y se hizo pagar 350.000 bolivianos.

La legisladora manifestó que, luego que Montes haya perdido a sus aliados en la presidencia de la ALDT, inició una asfixia económica al ente legislativo, quitándole el presupuesto para refrigerios, material de escritorio, a tal punto que los mismos asambleístas debían pagarse sus pasajes o comprar combustible para realizar las tareas de fiscalización.

Agregó, que frente a este escenario, es que el presidente Barca ha tenido que reducir personal, ajustar gastos, para intentar cubrir parte de la deuda heredada por las anteriores gestiones en las que estaban a cargo los aliados del Gobernador.

“Hay que aclarar que son deudas que han dejado las anteriores gestiones y no solamente es de las directivas que ha presidido Alan Barca”, indicó Laura, a tiempo de hacer notar, que se había pedido al ejecutivo mayor asignación de recursos para cerrar este déficit, pero no fueron escuchados.

Señaló que frente a la actual coyuntura, se ha evidenciado que en la Asamblea existe la voluntad para tratar la ley de la nueva escala salarial y la ley para reducir el número de asambleístas.

Cabe señalar que con anterioridad, instituciones como el Comité Cívico, Fedjuve, campesinos, entre otros, han cuestionado la labor de la Asamblea, advirtiendo que es una institución que supone un gasto para los tarijeños y no tiene productividad.

Ortuño: La ALDT es un gasto, no una inversión

Frente a la actual coyuntura y mala imagen de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), el doctor en derecho autonómico, Esteban Ortuño, hace hincapié en que el modelo autonómico “no es barato” y uno de los mecanismos para evaluar su rendimiento es hacer un análisis de las entidades autónomas, si suponen un gasto o inversión. En el caso del ente legislativo, cree que ha demostrado que solamente es un costo a las arcas departamentales.

“Lamentablemente la ALDT en las últimas gestiones ha demostrado que es un gasto, no una inversión, ¿qué ley ha emitido en el ámbito productivo?, ¿qué ley en salud? Y no me refiero a ítems, sino a la administración de hospitales de tercer nivel, ¿qué ley ha emitido en temas camineros?, es muy poco el ámbito productivo de la Asamblea y no podemos pretender que siga emitiéndose gastos cuando su producción es pobre”, apuntó.

Ortuño manifestó que el trabajo del ente legislativo supone erogar recursos para funcionamiento, pagando sueldos a asambleístas, asesores, mantenimiento y funcionamiento de vehículos, materiales de escritorios, insumos, servicios básicos, lo que implica un gasto institucional alto.

Enfatizó que cuando la institución es un mero gasto, no justifica continuar solventándola, pero cuando demuestra ser una inversión, esto se ve reflejado en el cambio de vida de la población.

Ortuño aclaró que, no está recomendando el cierre de la Asamblea, sino que debe haber un recorte, y exigir que sea más eficiente. Asimismo, advirtió que frente a la iniciativa de achicar el número de legisladores, los tiempos no darán para llegar a los próximos comicios con una ALDT reducida.