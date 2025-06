Baldivieso sobre el empate a Bolívar: “¿por qué no es mérito de los jugadores, del trabajo de un cuerpo técnico nacional?”

Baldivieso da instrucciones durante el partido con Bolívar. Foto: APG.

“Cuando Always Ready gana o empata es culpa del árbitro, ¿por qué no es mérito de los jugadores, del trabajo de un cuerpo técnico nacional?”, cuestionó Julio César Baldivieso, entrenador del club Millonario, tras el empate 2-2 con Bolívar en el Hernando Siles.

Baldivieso acudió a la conferencia de prensa tras el cotejo por la décima fecha del torneo Liga de la División Profesional.

“Cuando Always Ready gana o empata es culpa del árbitro, ¿por qué no es mérito de los jugadores, del trabajo de un cuerpo técnico nacional?, esa es la pregunta para ustedes. No sé si el resultado fue justo. Hicieron un equipo para los 100 años para hacer historia en la Copa Libertadores, o estoy hablando de más, y con los jugadores jóvenes que metimos en el segundo tiempo dimos vuelta el resultado y feliz y contento”, apunto el DT cochabambino.

Su equipo perdía por 2-0, pero en los minutos finales empató el compromiso que terminó en trifulca y cuatro expulsados.

“Si hay un empate es por puro mérito de los futbolistas, son 10 fechas (invictos). Por ahí escuché que todo es culpa del árbitro y me parece que no es justo, 10 fechas no las ganan los árbitros. Empatarle a Bolívar en su cancha no es fácil, siempre hay mérito futbolístico, así que muy feliz. Levantar un 2-0 contra Bolívar no lo hace cualquiera”.

Por último, recalcó que “la gente que no quiera dar mérito al técnico nacional o al equipo, problema de ellos, pero hay que valorar lo que hace el futbolista o ¿el árbitro hace los goles? Vamos 10 fechas sin perder”. Luego de 10 partidos, Always es el único equipo invicto. No conoce de derrotas en este torneo, pues cosechó siete victorias y tres empates.