Binomio masista presenta proyecto de ley de diferimiento excepcional de créditos por la crisis

Del Castillo y Berna piden que la norma sea aprobada para que los beneficiarios no paguen capital, intereses ni multas hasta el 31 de diciembre.

eju.tv / Video: Eduardo del Castillo

El binomio presidencial del MAS anunció la mañana de este martes que presentó un proyecto de ley de diferimiento excepcional de créditos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en virtud de la crisis económica que impide a los ciudadanos pagar sus deudas con las instituciones financieras.

«El viernes 6 de junio presentamos un proyecto de ley de diferimiento excepcional de créditos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, significa que hasta el 31 de diciembre de 2025 las familias bolivianas que tienen compromisos crediticios con entidades financieras no pagarán ni capital ni intereses de todos y cada uno de sus créditos adquiridos», explicó en un video difundido en sus redes el candidato presidencial Eduardo del Castillo.

Los candidatos del oficialismo indicaron que las familias se encuentran en una situación «muy compleja» debido a la falta de divisas que no permite acceder a dólares, combustibles, medicamentos y alimentos, por lo que consideran que es urgente que el sistema financiero brinde un «alivio inmediato» a todos quienes tienen compromisos con la banca.

«No habrá multas, no se incrementarán las tasas de interés, no se incrementará la deuda crediticia y tampoco habrá sanciones por mora; y por ningún motivo te cobrarán cobros administrativos adicionales, todo esto si se aprueba nuestro proyecto de ley», sostuvo el postulante vicepresidencia Milán Berna.

La coyuntura económica que atraviesa el país ocasionó la escasez de carburantes en las estaciones de servicios, falta de dólares en el mercado local y encarecimiento de los productos de la canasta familiar, por lo que el binomio masista pide «pensar primero en las familias» más golpeadas por la crisis.