Bolívar aparta a Fábio Gomes y suma otra ausencia en ataque

El delantero brasileño fue apartado del equipo por decisión institucional y no jugará los próximos partidos. Su ausencia se suma a la de Dorny Romero, en un momento clave para Bolívar en la lucha por el torneo.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

El Club Bolívar informó este miércoles, mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, que el delantero brasileño Fabio Gomes no será tomado en cuenta para los próximos partidos del equipo.

“El Club Bolivar informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general que, por decisiones internas y motivos de indole institucional, el jugador Fabio Gomes no será tomado en cuenta para los próximos partidos del equipo.El club continuará trabajando con el compromiso de siempre, enfocado en sus objetivos deportivos y en el bienestar del grupo» comunicado de la académia paceña .

Aunque el club no brindó mayores detalles, se conoció de forma extraoficial que la medida disciplinaria se habría producido por una inasistencia del jugador al entrenamiento de esta mañana.

Con esta decisión, Bolívar pierde a su segundo delantero en menos de una semana, ya que Dorny Romero también es baja por su convocatoria a la selección de República Dominicana para disputar la Copa Oro 2025.

Ambos jugadores se perderán el partido del domingo ante Always Ready y, en el caso de Gomes, su presencia en el clásico paceño ante The Strongest queda en duda si la suspensión no se levanta a tiempo.