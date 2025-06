Bolivia exportó $us 3 millones en cuero de lagarto entre 2020 y 2024

Bolivia se ha posicionado como el segundo mayor exportador de cuero de reptiles en América Latina, gracias a una actividad que combina aprovechamiento sostenible con valor agregado.

De acuerdo con un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre 2020 y 2024 se exportaron desde Santa Cruz casi 35 toneladas de cuero de lagarto, generando cerca de $us 3 millones en ingresos para el país.

Este producto no tradicional, trabajado con precisión y calidad, ha conquistado exigentes mercados internacionales. Los principales destinos han sido Estados Unidos, México, Italia y Japón, donde los cueros bolivianos se utilizan para la fabricación de artículos de lujo como bolsos, carteras, cinturones y calzados.

Entre los compradores más destacados figura Estados Unidos, que importó más de $us 800.000 en cuero de lagarto boliviano durante el período analizado. Le sigue México, con adquisiciones por $us 600.000; Italia, que comenzó a importar este producto en 2022 y ya supera los $us 650.000; y Japón, un destino constante desde 2020, con compras por más de $us 147.000.

Más allá del impacto económico, esta actividad representa una muestra concreta del potencial exportador del país en productos no tradicionales. La combinación de sostenibilidad, valor agregado y calidad ha permitido a Bolivia ingresar a los mercados más competitivos del mundo.

“El mensaje es claro: es posible exportar productos bolivianos bien trabajados. Cuando se quiere, se puede… Bolivia lo está demostrando con hechos”, destaca el informe del IBCE, que también resalta el impacto positivo en la generación de empleo y el posicionamiento de la industria nacional.