CAN vence a Uriona 76-51 en la primera final del baloncesto femenino

El equipo del Club Atlético Nacional (CAN) logró la primera victoria en la final del torneo oficial de la Asociación Municipal de Básquetbol Oruro (AMBO) en la categoría Primera de Honor damas; la noche del martes en el coliseo “Luis Lazzo Quinteros” ganó a Uriona por la cuenta de 76 a 51. El segundo encuentro de esta ronda se disputará este jueves, en el mismo escenario deportivo.

Fuente: https://lapatria.bo

Buena cantidad de aficionados se dieron cita al escenario deportivo de la calle La Paz para observar las incidencias del primer partido de los playoffs al mejor de tres en la final del baloncesto femenino orureño. CAN y Uriona llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Alemán y Carl A-Z respectivamente.

Las celestes plantearon un cotejo dinámico, con mucha rotación de balón y rapidez de sus jugadoras para quedar debajo del aro y convertir puntos importantes, pero a su vez anulando al rival en zona ofensiva con una marca en zona, lo cual posibilitó salir con la ventaja en el primer cuarto por 18-8.

Las “tigresas” tuvieron una de esas noches donde no sale lo planificado; no tuvieron la claridad para romper el cerco implementado por el cuadro rival y la puntería no estaba fina para aprovechar los lanzamientos de tres. El segundo cuarto terminó con una victoria favorable para CAN por 23-10 con un marcador global de 41 a 18.

En el tercer cuarto, las celestes controlaron el encuentro ante Uriona, que buscaba afanosamente acortar distancias en el marcador, aunque equivocando el camino, pues por cada tiro fallado la contra del rival era letal. María Díaz fue una de las más efectivas en ataque para las “caninas”; el tercer cuarto quedó en favor de las celestes por 18-13 con el marcador global de 59 a 31.

Con la diferencia en el marcador a su favor, el cuadro “canino” aflojó las marcas. Las “tigresas”, heridas en su amor propio, buscaron los puntos para terminar con una diferencia menor; la victoria en el último cuarto fue para Uriona por 20-17, pero no le alcanzó para revertir el marcador global que quedó 76 a 51 en favor de CAN.

El encuentro de vuelta se jugará el jueves desde las 19:30 horas en el coliseo “Luis Lazzo Quinteros”. En el caso de volver a ganar CAN se consagrará campeón, caso contrario se jugará un tercer partido para definir el título.