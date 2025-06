Caos por escasez de combustible en El Alto y La Paz: choferes bloquean y denuncian incumplimientos de YPFB

YPFB se comprometió a regularizar la distribución de los carburantes en La Paz y Oruro desde este lunes.

El malestar crece en los choferes de El Alto debido a la irregularidad en la distribución de diésel y gasolina en las estaciones de servicio de esta urbe; la mañana de este lunes, decenas de conductores determinaron bloquear el surtidor de la avenida Juan Pablo II, porque, pese a que están varios días en espera de los carburantes, los personeros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incumplen con el compromiso de enviar los camones cisterna para abastecer a esos centros de distribución.

La estatal petrolera anunció la pasada jornada la llegada de un convoy de 50 cisternas con combustible procedente de Arica, Chile, a La Paz y Oruro tras el inicio de la descarga de 62 millones de litros, tanto de gasolina y diésel en la Terminal de Sica Sica. El gerente de Comercialización, Álvaro Tumiri afirmó que el carburante será distribuido en La Paz y Oruro; además, informó que los volúmenes importados vía Chile, Argentina y Perú, cubren la demanda diaria de 7 millones de litros de diésel y los 7 millones de litros de gasolina.

La crisis por la falta de combustible se agrava. En las ciudades de La Paz y El Alto, el panorama cotidiano muestra a cientos de conductores en las filas debido a la severa escasez de diésel y gasolina, que ha derivado en protestas y bloqueos en puntos de distribución de combustibles. La pasada jornada hubo interrupción del tránsito en vías aledañas a surtidores de La Paz por conductores molestos. La mañana de este lunes, choferes del transporte sindicalizado y libre bloquearon como medida de presión ante la falta de respuesta concreta por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las filas de vehículos se extienden por cuadras en los alrededores de varias de las estaciones de servicio. En las que no hay filas es porque dejaron de atender al público. Algunos conductores aseguran que llevan más de 48 horas esperando la llegada de carburantes. “He dormido en mi movilidad dos noches seguidas. Nos dicen que ya viene el diésel, pero nunca llega. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?”, relata con frustración una de las personas afectadas por la escasez de los carburantes.

La molestia de los choferes se debe, principalmente, al incumplimiento de los compromisos asumidos por la estatal petrolera, que había prometido el envío de cisternas a las estaciones más afectadas. Sin embargo, denuncian que los camiones cisterna no se presentan o llegan con cantidades insuficientes para cubrir la alta demanda. “Nos dicen que hay combustible, pero no lo vemos. Aquí lo único que hay son filas, desesperación y maltrato. Nos tratan como si fuéramos mendigos por querer trabajar”, lamentó otro de los choferes.

El conflicto amenaza con extenderse si no se da una solución inmediata. Los sectores movilizados advirtieron con radicalizar las protestas si no se regulariza el suministro en las próximas horas tal cual fue el compromiso. “Ya no vamos a permitir que se burlen de nosotros. Si no llega el combustible, seguiremos bloqueando para que nos hagan caso, nosotros estamos desde el día sábado nos dicen que va a llegar, pero nunca llega”, declaró otro de los protestantes.

Mientras tanto, la población también se ve afectada por la escasez de vehículos en diferentes zonas de la ciudad. Las actividades económicas, especialmente en El Alto, comienzan a resentirse por la falta del transporte público y el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. La situación revela una vez más la fragilidad logística del país en materia de abastecimiento energético, pese a los reiterados anuncios de una normalización en la distribución.