“¡Casi me alcanza el fuego, escapé como pude!”: Conductor narra el infierno que vio en Sacaba

Dos muertos calcinados tras choque e incendio de cisterna en Tutimayu, el caso es investigado por la Policía.

“El fuego era inmenso, casi me alcanza, escapé como pude”, relató un conductor que sobrevivió de milagro al fatal accidente ocurrido la mañana de este martes en el kilómetro 23 de la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz, en el sector de Tutimayu, Sacaba. Una cisterna colisionó violentamente con un camión en una curva pronunciada y, en cuestión de segundos, fue devorada por las llamas. Dos personas murieron calcinadas.

El siniestro se registró cuando la cisterna, que aparentemente perdió el control, impactó a otro vehículo cisterna y terminó chocando de frente contra un camión. La colisión fue tan fuerte que provocó una explosión y desató un incendio de gran magnitud.

«Yo estaba adelante, y me impactó y me estacioné, y me pasó, directamente se chocó contra el camión. De repente vi el choque… El fuego era inmenso, impactaron y empezó a arder. Casi me alcanza a mí, escapé como pude, retrocedí mientras pedía auxilio. Estaba solo, pedía auxilio grité ‘vengan’, pero no había nadie», narró con la voz quebrada el conductor de la cisterna que logró salvarse. Él transportaba aceite y se dirigía hacia La Paz.

Equipos de emergencia, entre ellos Bomberos de la Policía de Sacaba y voluntarios del SAR, acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Tras arduas horas de trabajo, consiguieron controlar las llamas y recuperar uno de los cuerpos totalmente carbonizado del interior de la cabina de un camión. Aún se desconoce si había más víctimas en el lugar.

«Se hará un enfriamiento, posteriormente la búsqueda y rescate de otras personas. Este es el único cuerpo que estaría en la cabina del camión», informó personal de Bomberos en el lugar.

Las causas del accidente aún son investigadas. Mientras tanto, la carretera permaneció cerrada durante varias horas por seguridad.