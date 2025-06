Caso consorcio: Eduardo León espera que la Policía ejecute la orden de aprehensión contra Siles

Fuente: Red UNO

El abogado Eduardo León, denunciante en el ‘caso consorcio’, manifestó esperar que la Policía ejecute la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, César Siles, a quien se acusa de haber elaborado un plan junto a la exvocal judicial Claudia Castro, señalada por León como la “principal cabecilla” de una presunta organización criminal.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, León destacó que el Ministerio Público actuó de manera eficaz y oportuna, lo que evitó que los implicados huyeran del país. No obstante, cuestionó que Claudia Castro solo haya recibido cuatro meses de detención preventiva, pese al papel que habría desempeñado en el caso.

León también subrayó que el juez de Coroico estableció distintos grados de participación entre los investigados y pidió a la Fiscalía considerar esa diferenciación, distinguiendo entre cabecillas, ejecutores y quienes idearon el plan. Entre los mencionados, se encuentran el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, y el exfuncionario de la Asamblea Legislativa, Óscar Antonio de la Fuente, testigo en el caso “Golpe I”.

