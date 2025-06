Chau ilusión: Boca Juniors eliminado del Mundial de Clubes

Por Ramiro Scandolo

Fuente: https://www.ole.com.ar De coquetear con la clasificación a no ganarle a un equipo conformado por docentes, chapistas, peluqueros, entre otros oficios, que en sus tiempos libres juegan a la pelota. De ese Bocahambriento y voraz no quedó nada: la diferencia de rendimiento fue demasiado brusca, un bajón pronunciado y en vertical del nivel del equipo, que terminó pareciéndose más al que desbarrancó ante Alianza Lima que el que casi le gana al Benficay casi le empata al Bayern, con un compromiso mental y físico que no se mostró ni por asomo ante Auckland City.

Y este Boca que compitió con dos buenos clubes de Europa no le podía ganar a un equipo más semi que profesional, que recibió 16 goles en dos partidos. Un profesor de escuela le empató el partido, en una tarde en el que el equipo de Russo mostró una impotencia alarmante de tres cuartos de cancha hacia adelante y en todo momento quedó claro que los seis goles que tenía que hacer para la heroica quedaron a años luz de ser realidad, todo y a pesar de que Benfica estaba haciendo lo suyo, y el Bayern también, aunque Boca no está en condiciones de reclamarle a los demás lo que no fue capaz de hacer por sí mismo…

Mientras el plantel aguardaba en el vestuario a que pasara la tormenta y el partido se reanudara (estuvo suspendido 50 minutos), al mismo tiempo se desangraba al ver que en Charlotte el Benfica aguantaba el 1-0 y conseguía la clasificación. Y cuando el partido se reanudó, Boca ya era boleta…

En tanto hubo ilusión, Boca fue una sucesión de ataques repetidos, a un ritmo slow motion, aunque es cierto que no ayudó el clima agobiante que hubo en Nashville para jugar un partido a las dos de la tarde. Pero así se hubiera jugado en el Sahara a mediodía, Boca estaba obligado, no sólo por las circunstancias de su posible clasificación, sino porque la diferencia de nivel con el rival era demasiado para lo que se vio. Y eso que Miguelo puso a cinco jugadores de ataque (Cavani, Merentiel, Velasco, Zeballos y Palacios) además de los dos laterales lanzados siempre al ataque. Pero ni así.

Sorprendió Gray y lo empató Auckland City (AP Photo).

Boca generó muchas situaciones, pero le faltó precisión e inventiva. El gol lo hizo el arquero a propia puerta, aunque después tuvo algunas tapadas notables. Con Merentiel sin espacios y evidentemente cansado, Boca tuvo algunos tiros lejanos de Palacios y no muchos argumentos más. Un Cavani a este nivel no es solución, el Changuito no arranca, Zenón no aportó mucho, Velasquito menos y el banco tampoco ofreció un recambio de jerarquía (estaban Giménez, Janson, Aguirre) y desde ahí se entiende la insistencia de Russo por sumar refuerzos en esa zona.

Se terminó el sueño de Boca en el MdC (Foto: Fernando de la Orden / Enviado Especial).