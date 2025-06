CIAT busca trazar políticas y estrategias para la recuperación del suelo en Santa Cruz y Bolivia

Acciones. Desde este martes hasta el viernes se llevará adelante el XXIV Congreso Latinoamericano de la Ciencia de Suelo.

La Gobernación y el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) en el marco de los 50 años de su vida institucional, impulsan el “XXIV Congreso Latinoamericano de la Ciencia de Suelo”, en el que se busca trazar políticas y estrategias para la recuperación del suelo en Santa Cruz y Bolivia.

Este evento que inició este martes, culminará el viernes próximo y cuenta con la participación de disertantes y especialistas varios países del mundo.

Hector Sandoval, director del CIAT, precisó que por medio de este evento se busca que los investigadores y especialistas puedan elaborar propuestas de base y políticas departamentales, nacionales e internacionales.

Para ello se debe tomar en cuenta el cambio climático, para lograr la recuperación de suelo con sostenibilidad y con uso de tecnología de forma amigable con el medioambiente.

Manifestó su preocupación por la recuperación de los suelos, principalmente por aquellos que fueron devastados y dañados por los incendios forestales, que arrasaron gran parte de la flora y fauna de zonas productivas, inclusive con incendios que datan desde el 2004 y los de mayor gravedad en los años 2019 y 2024.

A su turno, Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, a nombre del gobernador en ejercicio Mario Aguilera, resaltó la importancia de este evento que traerá beneficio para toda la población.

“Podemos mejorar en cuanto a variedades, diversas semillas, mejorar los cultivos y multiplicar las variedades, pero no podemos multiplicar el suelo, no hay semilla para multiplicar la tierra, no podemos inventar más kilómetros, por eso es que tenemos que cuidarla y es ahí la importancia de este evento”, expresó a tiempo de puntualizar que el suelo, necesita mayor atención para continuar con la producción de alimentos para la humanidad.

Por su parte, Mariselva Viera, presidente de la Sociedad boliviana de la Ciencia de Suelo, destacó el aporte de la Gobernación y el CIAT para llevar adelante este evento internacional en Santa Cruz.

Afirmó que con la experiencia de los especialistas e investigadores internacionales se tendrá la oportunidad de hacer contactos futuros para probables maestrías dentro de las universidades públicas y privadas del departamento, además del fortalecimiento al CIAT.

“El CIAT fue la entidad principal que nos ha dado más apoyo en este evento desde el momento que comunicamos que se celebraría aquí. Nos ha apoyado en todo, si no hubiera sido por el CIAT y la Gobernación no hubiéramos tenido esa fuerza y pujanza para llevar adelante esto”, añadió.