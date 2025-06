Con el regreso de Trump, ¿es la cumbre de la OTAN la más importante desde la Guerra Fría?

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, organizó esta cumbre en torno a Trump. Su intención era congraciarse con él acordando un aumento significativo del gasto en defensa para demostrar que los europeos están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad.

Fuente: BBC News Brasil

Mientras el mundo contiene la respiración a la espera de ver qué sucede después de los ataques directos de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán y el frágil alto el fuego anunciado entre Israel e Irán, se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegue a los Países Bajos el martes (24/06) para la cumbre de la OTAN.

Esta será la primera reunión de Trump en la OTAN desde su reelección. Anteriormente, ha acusado a los estados miembros de la alianza de depender demasiado de las garantías de seguridad estadounidenses. Ahora, sus aliados europeos están desesperados por demostrarle que se equivoca y esperan persuadirlo de que no retire las tropas estadounidenses del continente.

“Las relaciones con Europa han sido tan tensas desde que Trump regresó a la Casa Blanca (por aranceles y otros asuntos) que hasta hace unas semanas no sabíamos si asistiría a esta cumbre”, me dijo un diplomático de alto rango bajo condición de anonimato.

«Con Rusia y China atentos a cualquier señal de debilidad en Occidente, esto habría sido un desastre».

Rutte también esperaba que al mantener la reunión centrada en el tema financiero, podría evitar cualquier fricción o enfrentamiento entre Trump y sus aliados.

Pero este plan cuidadosamente elaborado puede estar desmoronándose.

Ahora que Irán ha lanzado misiles contra bases estadounidenses en Qatar e Irak en respuesta a los ataques del sábado (21/06) a sus instalaciones nucleares, el presidente estadounidense podría decidir permanecer en la sala de crisis de la Casa Blanca en Washington.

Si realmente va a Europa, como se espera, ¿cómo es posible no hablar de Oriente Medio teniendo en cuenta lo que está en juego?

Esto abriría la puerta a un posible conflicto entre Trump y sus aliados europeos, que abogan por medios diplomáticos -no bombardeos- en el caso de Irán.

A Trump le encantan las victorias y es extremadamente sensible a las críticas. No querrá ningún tipo de desaprobación durante la reunión de la OTAN.

Por otra parte, ya le habían asegurado un triunfo en la cumbre, cuando los países europeos se comprometieron a gastar un asombroso 5% de su PIB en defensa, exactamente como exigió en sus primeras semanas de regreso en la Casa Blanca.

«Esta cumbre es una cuestión de credibilidad», resumió el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

Pero el domingo, España dijo que había conseguido una excepción a ese plan de gasto, algo que Rutte negó.

Otros aliados europeos que también están teniendo dificultades para conseguir ese dinero extra han comenzado a mostrar su malestar.

La cuestión es que Europa necesita mantener a Estados Unidos, una potencia militar y nuclear, de su lado. Así fue como Rutte logró convencer a los líderes reticentes —con la excepción de España— de sumarse a la nueva ola de gasto. Es un compromiso enorme.

Pero, como me dijo la ex embajadora de Estados Unidos ante la OTAN Julianne Smith, todavía no hay garantías con Trump.

No está claro si Estados Unidos firmará la declaración conjunta al final de la cumbre de esta semana, que se espera que nombre a Rusia como la principal amenaza a la alianza de la OTAN.

La confianza de Europa en Estados Unidos como su máximo protector se ha visto sacudida por la postura aparentemente blanda de Trump hacia Moscú, así como por la agresiva presión que ha ejercido sobre Kiev mientras intenta poner fin a la guerra en Ucrania.

Es más, el viernes por la noche (20/06), casi se podía oír a los diplomáticos europeos «rechinar los dientes» después de que Trump justificara con naturalidad el enorme objetivo de gasto de defensa del 5% que impuso a sus aliados, al tiempo que se eximía a sí mismo y a los EE. UU. de ese compromiso.

«No creo que debamos hacerlo, pero creo que ellos sí», dijo Trump. «Hemos apoyado a la OTAN durante tanto tiempo… así que no creo que debamos hacerlo, pero creo que los países de la OTAN sí deberían, sin duda».

Por otra parte, los dirigentes europeos están discutiendo si deberían estar más preparados en este sentido, en términos de autodefensa.

Trump puede ser el más directo e impredecible, pero no es ni de lejos el primer presidente que desea redirigir la atención militar y la inversión desde Europa hacia otras áreas prioritarias, especialmente el Indopacífico. El propio Barack Obama fue muy claro al respecto en 2011.

Estados Unidos tiene armas nucleares almacenadas en Italia, Bélgica, Alemania y los Países Bajos. También cuenta con unos 100.000 soldados listos para el combate repartidos por toda Europa, 20.000 de ellos desplegados en países de la OTAN en Europa del Este, enviados por Biden tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Ruia.

El continente podría incluso compensar una posible reducción del número de tropas estadounidenses, especialmente dado que Alemania y Polonia planean ampliar significativamente sus fuerzas terrestres en los próximos años. Pero la dependencia de Europa de Estados Unidos va mucho más allá, afirma Malcolm Chalmers, subdirector del Royal United Services Institute.

Europa depende de Washington para la recopilación de inteligencia, la vigilancia, el poder aéreo y el mando y control. Estados Unidos desempeña un papel crucial de liderazgo en la OTAN, integrando fuerzas y aliados.

Estas son precisamente las capacidades que el ejército estadounidense necesita en Asia, afirma Chalmers. Si se retiraran de Europa, tomaría mucho tiempo reemplazarlas.

Hasta hace poco, muchos países europeos de la OTAN evitaban invertir en ciertas capacidades continentales —como ampliar el alcance del llamado paraguas nuclear de Francia a otros aliados— por miedo a lo que diría Estados Unidos: «¡Ah, entonces ya no nos necesitan! ¡Nos vamos!».

Pero ahora Europa se ve obligada a asumir más responsabilidad por su propia seguridad, no sólo para persuadir a Washington de quedarse, sino también en caso de que el presidente estadounidense decida retirarse, total o parcialmente.

Nadie sabe las intenciones de Trump.

Los líderes europeos de la OTAN sintieron alivio recientemente cuando la administración estadounidense anunció que el teniente general de la Fuerza Aérea estadounidense, Alexus Grynkewich, asumiría el cargo de Comandante Supremo Aliado en Europa, un cargo tradicionalmente ocupado por un estadounidense. Esto se interpretó como una señal de compromiso con la alianza de defensa.

Pero Washington está llevando a cabo su propia revisión del gasto militar y de defensa. Se esperan anuncios oficiales en los próximos meses. Es improbable que haya nuevos fondos estadounidenses para Ucrania. Y es muy probable que los 20.000 soldados adicionales enviados a Europa del Este sean los primeros en retirarse del continente.

A pesar de ello, Polonia ha afirmado que asistirá a la cumbre de la OTAN con confianza. A diferencia de España, Varsovia cree estar dando ejemplo, gastando más de su PIB en defensa (alrededor del 4,7 %) que cualquier otro miembro de la OTAN, incluido Estados Unidos. El objetivo del país es construir el ejército terrestre más poderoso de Europa.

Durante la Guerra Fría, Polonia vivió bajo la sombra de la Unión Soviética. El país limita con Ucrania, por lo que no es difícil convencer a los polacos de que la defensa es una prioridad.

Para los políticos de países alejados de Rusia, el argumento es más complejo. La prensa española ha estado llena de especulaciones sobre que los desacuerdos sobre el gasto en defensa podrían incluso derribar al gobierno de coalición del país.

En un intento de complacer a Trump con el compromiso de aumentar el gasto de defensa y al mismo tiempo hacer la propuesta más aceptable para los líderes europeos con presupuestos ajustados, la OTAN propone dividir el objetivo del 5 por ciento en dos partes: el 3,5 por ciento del ingreso nacional anual se destinaría a defensa, y el otro 1,5 por ciento del PIB a áreas “relacionadas con la defensa”, como la expansión de los puertos de carga en los Países Bajos o la inversión de Francia en ciberseguridad.

Este modelo también tendría la ventaja de acercar a Europa al nivel actual de gasto militar estadounidense, que se sitúa en el 3,4% del PIB, un hito simbólico importante, según Camilla Grand, exsecretaria general adjunta de la OTAN para inversiones en defensa y ahora experta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Pero independientemente de cómo resulten las cifras, estamos hablando de que los gobiernos gastan miles de millones más en defensa. Y ese dinero tiene que salir de alguna parte, ya sea mediante nuevos impuestos (un método con el que Estonia ha experimentado) o mediante un mayor endeudamiento, lo cual resulta costoso para países como Italia, que ya tiene altos niveles de deuda pública.

Otra opción es recortar el gasto social, el viejo dilema conocido como “armas o mantequilla” o “tanques o pensiones”.

Con su Revisión Estratégica de Defensa, el Reino Unido ha enfatizado recientemente al público la necesidad de un mayor gasto militar, pero Chalmers dice que ni Downing Street ni la mayoría de los gobiernos europeos han preparado a sus votantes para los sacrificios que tal gasto requerirá.

El plazo para alcanzar el 5% es clave. Los aliados de la OTAN han solicitado un plazo de siete a diez años. Sin embargo, el secretario general de la alianza ha sugerido que podría ser demasiado tarde. Con la economía rusa ahora totalmente orientada a la guerra, advierte que Rusia podrá atacar a los países de la OTAN en un plazo de cinco años.

Defender Europa no se trata solo de cuánto gastan los gobiernos. Igualmente importante es en qué gastan ese dinero.

Una de las mayores debilidades de Europa es la enorme duplicación e incompatibilidad de capacidades militares en todo el continente. Solo en la Unión Europea, por ejemplo, existen 178 tipos diferentes de sistemas de armas y 17 modelos distintos de tanques. Dejar de lado el orgullo nacional y los contratos de defensa y aunar los recursos europeos de forma más eficiente es un debate delicado que probablemente quedará relegado a un segundo plano en la cumbre de esta semana.

¿Qué podemos esperar entonces como resultado concreto?

Esto dependerá mucho de Trump. Su embajador ante la OTAN afirmó que esta reunión podría ser histórica.

“Un punto de inflexión”, me lo describió otro diplomático de alto rango, y posiblemente “la cumbre de la OTAN más importante desde la Guerra Fría”: el momento en que Europa empezó a gastar tanto como Estados Unidos en defensa y realmente asumió la responsabilidad de su propia seguridad.