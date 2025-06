Copa dice que todavía no ve necesario pedir licencia en la Alcaldía para hacer campaña

La Alcaldesa de El Alto aseguró que por estos días está dedicada a acompañar a su aliado Damián Condori, quien sufrió un accidente.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, aseguró este martes que no ve necesario pedir licencia en su cargo para dedicarse de forma exclusiva a hacer campaña como candidata presidencial.

«Yo no he interrumpido mi trabajo hasta el día de hoy, sigo haciendo inicios de obras, entregando obras, sigo viendo el tema administrativo y no he tenido ningún percance, si es necesario pedir licencia, lo haré, por el momento no he visto necesario hacerlo«, declaró la autoridad edil.

Copa es candidata a la presidencia por el partido político Morena y su candidato a la Vicepresidencia es el exvocero presidencial Jorge Richter, binomio que terciará en los comicios el 17 de agosto.

Respecto a la lista de candidatos de su partido, la exmilitante del MAS sostuvo que no está dedicada a atender ese tema porque ahora está preocupada por la salud de su aliado Damián Condori.

«Todavía no estoy involucrada al 100% (en la lista de candidatos), estoy muy preocupada por la situación de mi compañero Damián, allá en Sucre, he hecho una pausa porque creo que es importante ser empáticos con lo que le está pasando», sostuvo a la prensa.

Condori fundó Morena junto con la Alcaldesa alteña. El jueves 19 de junio sufrió un accidente, por el cual se encuentra hospitalizado en delicado estado de salud.