Creemos señala que la crisis económica es por el modelo derrochador y que no solucionarán los créditos

La Bancada de Creemos advirtió este martes que la aprobación de los créditos que requiere el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no solucionará la grave crisis económica del país sino es hasta cambiar el modelo económico derrochador que ejecutó el gobierno de Evo Morales y que continúa Luis Arce, por dos décadas en Bolivia.

Fuente: Prensa Creemos

“La situación económica que vive el país no es por culpa de la Asamblea Legislativa de aprobar o no los créditos (sino) es del modelo económico del masismo que ha derrochado cuando teníamos bonanza (económica millonaria por los ingresos de los hidrocarburos); entonces, aquí no es porque aprobemos va mejorar la economía que nos están dejando en situaciones críticas el Movimiento Al Socialismo”, afirmó Henry Montero, jefe de la Bancada de Creemos.

El legislador opositor, tras la conclusión de la reunión en la Vicepresidencia del Estado, explicó que los ministros informaron sobre los 39 créditos aprobados durante la gestión de Luis Arce con un desembolso del 52% y el 48% sin desembolsar por temas de retraso en las ejecuciones de obras en las alcaldías y las gobernaciones del país.

Por su lado, la jefa de Bancada de Creemos, diputada Tatiana Añez, agregó que

los parlamentarios de su organización política analizarán la información documentada de los contratos aprobados, los desembolsados y los beneficios que tuvo el país para tomar una posición, junto al líder de Creemos, Luis Fernando Camacho.

“Nosotros vamos a conversar con nuestros colegas parlamentarios, como le digo nos han entregado la información, pero es voluntad de Creemos garantizar la paz social en este proceso eleccionario y que haya un proceso de transición a este gobierno que ha reconocido, prácticamente, que este modelo económico que han implementado en estos 20 años ha sido un fracaso en Bolivia y que, sin duda, tiene que haber un cambio”, afirmó Añez.