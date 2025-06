“¿Cuántas noches más? Yo soy mamá y papá”: mujer llega hasta las lágrimas por falta de combustible

Este sábado se instaló un bloqueo en la carretera a Copacabana, cerca de la fábrica de vidrios. En el lugar varios vehículos hacen fila por combustible

Heidy Tarqui

Fuente: UNITEL A más de tres semanas de las filas por combustible en Bolivia, existe desesperación especialmente entre las personas del rubro del transporte. Este sábado, una mujer en Copacabana llegó hasta las lágrimas pidiendo una solución al abastecimiento de combustible. eju.tv





“¿Quién me va a responder del auto que debo en el banco. Estoy cuatro días aquí, yo soy papá y mamá”, señaló desesperada y entre lágrimas la mujer la señora Angela.

”De una vez presidente Arce, haga soluciones, ya no aguantamos”, reclama.

Debido al problema por el combustible, ella ha decidido sumarse al bloqueo que se instaló en Copacabana por la falta de combustible.







“Si el Gobierno no puede solucionar que den un paso al costado”, manifestó un hombre que también está esperando desde hace días por combustible.

La situación se repite en otras latitudes de Bolivia. En Santa Cruz hay surtidores que han dejado de vender combustible, es lo que se pudo apreciar por ejemplo en el surtidor Gazel, ubicado al sur de la capital cruceña.

No había vehículos al interior de este surtidor, pero no era porque había combustible, más bien todo lo contrario. Al no haber gasolina ni diésel, los trabajadores optaron por colocar conos para que no ingresen los vehículos.

En Cochabamba, desde la terminal de buses reportaron que al menos el 40% de los buses no está operando por la falta de combustible.

Además, las salidas dependen mucho si es que algún bus ha logrado abastecerse con combustible.

En otras capitales, la situación es similar. Largas filas por combustible y desesperación por el impacto que existe en la economía.

Fuente: UNITEL