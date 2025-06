Defensa de César Siles niega presiones a juez Lea Plaza en ’caso consorcio’

El jurista anunció que solicitará un peritaje especializado del audio en el que supuestamente se involucra a su defendido, así como una pericia técnica sobre los lugares donde se habrían producido encuentros entre Siles y otros implicados en el caso.

El abogado Franklin Gutiérrez, defensor legal del exministro de Justicia César Siles, negó que su cliente haya ejercido algún tipo de presión sobre el juez constitucional Lea Plaza para la destitución de la magistrada Fanny Coaquira. Siles deberá declarar este viernes a las 8:30 ante la comisión de impuestos que investiga presuntas interferencias desde el Órgano Ejecutivo en el sistema judicial.

«No, no presionó. Eso lo vamos a demostrar con la obtención de evidencias. Con la pericia del audio se tiene que aclarar si hubo presión, si fue amenaza psicológica o presión laboral. Para empezar, el doctor Siles no actúa como juez ni paga sueldos. Porque este tipo de delitos que se están investigando deben tener un interés económico», señaló Gutiérrez en Que No Me Pierda de la Red Uno.

La defensa sostiene que no existen elementos objetivos que vinculen a Siles con la decisión judicial que dejó sin efecto el nombramiento de Coaquira como magistrada e insiste en que se trata de una acusación construida con multas políticas.

Gutiérrez agregó que otro arista del caso debe investigar la supuesta documentación de la magistrada Coaquira.