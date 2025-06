Del ‘amor’ a la fricción: los rencores y las rencillas entre Musk y Trump

Fuentes familiarizadas con el asunto revelaron por qué se ha deteriorado la relación entre «dos de los hombres más poderosos del mundo».

Fuente: https://actualidad.rt.com El presidente de EE.UU., Donald Trump, «está perdiendo la paciencia» con Elon Musk por sus ataques al «gran y hermoso proyecto de ley» de presupuesto (‘One Big Beautiful Bill Act‘, en inglés), promovido por el mandatario, informa The Wall Street Journal

con referencia a fuentes anónimos con conocimiento del asunto. eju.tv



Por su parte, el multimillonario estaría molesto con Trump por su reciente decisión de retirar la nominación de Jared Isaacman para el puesto de administrador de la NASA, agencia que tiene contratos gubernamentales con SpaceX, empresa fundada por Musk. A pesar de donaciones millonarias Al despedirse oficialmente de su cargo de supervisor del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE) a finales de mayo, el empresario lanzó su «crítica más fuerte a la Administración Trump hasta la fecha». => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas «Me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gasto que, francamente, aumenta el déficit presupuestario en lugar de reducirlo», afirmó el multimillonario, cuyo departamento buscaba ahorrar dos billones de dólares del presupuesto federal. Pero el incidente con la retirada de la nominación de Isaacman «enfureció a Musk» y sus ofensivas contra el proyecto de ley se intensificaron, indica el diario. Tras el incidente, Musk defendió a Isaacman en una publicación hecha en X afirmando que «es raro encontrar a alguien tan competente y bondadoso». Mientras, «se quejó ante sus asociados durante el fin de semana de haber donado cientos de millones de dólares» para la campaña presidencial de Trump «solo para ver cómo la nominación de Isaacman era retirada», dijeron al diario personas cercanas al multimillonario. La frustración de Musk por el asunto de la NASA le llevó a tachar la propuesta legislativa como un «proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos». «Es una abominación repugnante», sostuvo.

En otro mensaje, el empresario dijo que la reforma fiscal «aumentará masivamente el ya gigantesco déficit presupuestario a 2,5 billones de dólares […] y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda aplastantemente insostenible». Además, aseguró que el Congreso llevaría a EE.UU. «a la bancarrota» y llamó a «redactar un nuevo proyecto de ley de gastos que no aumente masivamente el déficit ni eleve el techo de la deuda en 5 billones de dólares».

El proyecto de ley en cuestión incluye, entre otros gastos, partidas para la seguridad fronteriza y el Ejército, cuyas alzas han sido compensadas a partir de recortes en el seguro Medicaid, en cupones de alimentos y en créditos fiscales por concepto de energías renovables. Esto último afecta en particular a los fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, y Musk trató sin éxito de revertirlo tras bambalinas. Fue aprobado el 22 de mayo por la Cámara de Representantes del Congreso y ahora está en manos del Senado.

En consecuencia, Musk se dirigió este miércoles a sus más de 200 millones de seguidores en X para que instaran a los congresistas a no llevar al país a la bancarrota. «¡Quebrar a EE.UU. no está bien! KILL the BILL (‘¡Maten el proyecto de ley!’)», urgió el empresario en una alusión a ‘Kill Bill’, película de acción de Quentin Tarantino, ya que ‘bill’ también puede significar ‘proyecto de ley’.

Trump «confundido»

El ‘romance’ de Trump y Musk culminó oficialmente el 30 de mayo, cuando el presidente elogió el trabajo del jefe del DOGE durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval. El mandatario dijo a Musk que realmente apreciaba todo lo que hizo y hasta le entregó un regalo «muy especial», calificado por el empresario de «increíble». Musk afirmó que iba a continuar visitando la Casa Blanca como amigo y consejero del presidente.

🎁🔑 Trump hace un regalo “MUY ESPECIAL” a Elon Musk El presidente de EE.UU., Donald Trump, entregó una máscara de llave de oro a Elon Musk y le agradeció su labor como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamentalhttps://t.co/lfCpzQOQDs pic.twitter.com/vdNyIs2lLl — RT en Español (@ActualidadRT) May 30, 2025

No obstante, las tensiones iban creciendo, ya que el mandatario «no estaba contento» con las duras críticas lanzadas por Musk contra su «gran y hermoso proyecto de ley», según dijo a WSJ un alto funcionario de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la fuente describió a Trump como «confundido» por la actitud actual del multimillonario después de «trabajar tan estrechamente durante cuatro meses» como jefe del DOGE.

Al responder si Trump y Musk aún tienen «una relación sólida», un funcionario de la Casa Blanca señaló que es «demasiado pronto para saberlo». Agregó que el presidente «puede ser indulgente, pero no olvida desaires como este».