Desde Eva Longoria a Pedro Pascal: celebridades reaccionan a las protestas por redadas migratorias en Los Ángeles

Celebridades en contra de las redadas

La respuesta desde la industria del entretenimiento no tardó en llegar. Actores, músicos y figuras influyentes han usado sus redes sociales para condenar tanto las redadas como la militarización ordenada por Trump.

Uno de los primeros en alzar la voz fue Mark Ruffalo, quien publicó en Instagram un extenso mensaje criticando la desigualdad estructural y la actuación del gobierno.

Mark Ruffalo condenó la militarización de Los Ángeles y llamó a reconocer la verdadera raíz de la desigualdad (Captura: Instagram)

“Cuando tienes a personas de clase trabajadora yendo contra los pobres y otros trabajadores, sabes que estás viviendo en una oligarquía”, escribió. “El multimillonario allá arriba te está robando a plena vista y tú te preocupas por los más pobres arruinando tu vida. Estás apuntando tus armas en la dirección equivocada… El presidente es un estafador”.

Su publicación recibió más de 200,000 ‘me gusta’, incluyendo interacciones de otras celebridades como Jennifer Garner y Halle Berry.

La actriz Justine Lupe, aunque fuera de la ciudad, también respaldó el post Ruffalo, replicándolo en su perfil: “Estoy lejos de casa pero amo a Los Ángeles. Nos presentamos como comunidad en enero y lo estamos haciendo ahora. Fuera de nuestro hogar, ICE. Amamos a nuestros vecinos”.

Asimismo, Pedro Pascal, actor chileno-estadounidense, compartió un video en el que se destacaba la importancia de la diversidad de comunidades e inmigrantes en la ciudad. “Los Angeles. Edificada por lo mejor de nosotros (U.S). #ProtectOurProtectors #RESIST”, escribió.

Finneas fue alcanzado por gases lacrimógenos mientras protestaba pacíficamente en el centro de la ciudad (REUTERS/Danny Moloshok)

Finneas, ganador del Óscar y hermano de Billie Eilish, no solo se pronunció en redes sino que asistió a las manifestaciones.

“Fui gaseado casi inmediatamente en la protesta muy pacífica del centro. Ellos están incitando esto”, escribió en Instagram. Además, reposteo un clip donde la reportera Lauren Tomasi fue alcanzada por una bala de goma mientras cubría los hechos en vivo.

Eva Longoria, aunque se encontraba filmando en Francia, también expuso con amplitud su opinión vía Instagram. “No puedo imaginar lo que es estar en Los Ángeles ahora mismo. No puedo creer que esté ocurriendo en Austin, Texas. No puedo creer que esté ocurriendo en todo el país”, dijo sobre las protestas y la represión. “Y los comentarios y las reacciones de la gente a esto realmente me sorprenden porque es antiestadounidense”.

Eva Longoria, desde Francia, denunció las redadas en comunidades latinas como "antiestadounidenses" (Instagram)

La actriz y activista, de origen mexicano, acusó al presidente Trump de haber incumplido su promesa de deportar solo a criminales. “Estas redadas están ocurriendo en fiestas de cumpleaños, en graduaciones de primaria, en Home Depots: esos no son criminales”, argumentó.

Kim Kardashian, con más de 350 millones de seguidores en Instagram, también se sumó al rechazo.

“Cuando se nos dice que ICE existe para mantener seguro al país y eliminar criminales violentos –genial. Pero cuando somos testigos de personas inocentes, trabajadoras, siendo arrancadas de sus familias de forma inhumana, tenemos que hablar. Tenemos que hacer lo correcto”, escribió el martes.

La empresaria recordó su propia experiencia con Trump, a quien agradeció públicamente en 2018 por haber conmutado la sentencia de Alice Johnson. Sin embargo, ahora sus palabras fueron claras: “No importa dónde caigas políticamente, está claro que nuestras comunidades prosperan gracias a los inmigrantes. No podemos cerrar los ojos cuando el miedo y la injusticia impiden a la gente vivir con libertad y seguridad”.

Kim Kardashian apeló a la empatía y recordó el papel clave de los inmigrantes en la vida de Los Ángeles (Instagram)

Las intervenciones de ICE también han sido condenadas por el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, el músico Tyler The Creator y la cantante y actriz Reneé Rapp.

Por su parte, la rapera Doechii alzó la voz en los BET Awards 2025. “Trump está usando fuerzas militares para detener una protesta. Quiero que todos piensen en qué tipo de gobierno parece ser este, cuando cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, el ejército es desplegado contra nosotros. ¿Qué clase de gobierno es ese?”, cuestionó.