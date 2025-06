Día decisivo para NGP y Dunn: Este miércoles vence el plazo para la entrega de fotografías

Este martes, el postulante de NGP Jaime Dunn denunció que enfrenta obstáculos burocráticos para acceder a esa documentación que supuestamente pone en riesgo su postulación.

eju.tv / Video: Noches Sin Tregua

Este miércoles 25 de junio vence el plazo para que los partidos sustituyan y presenten las fotografías de los candidatos a la Presidencia, diputaciones uninominales y circunscripciones especiales en las elecciones generales del 17 de agosto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) precisó que los frentes que no logren entregar este material tendrán las casillas de sus franjas vacías.

Nueva Generación Patriótica (NGP) había anunciado que postulará a la Presidencia al analista financiero Jaime Dunn, quien por problemas en su solvencia fiscal no pudo inscribirse en el plazo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este martes, Dunn denunció que enfrenta obstáculos burocráticos para acceder a esa documentación que supuestamente pone en riesgo su postulación.

Aunque su nombre puede ser incluido en las listas después de este miércoles, su fotografía ya no podrá incluirse en la boleta de sufragio.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, indicó que hasta el martes se registraron «más de 180 sustituciones» de candidatos y «en algunos casos se espera solo la presentación de la fotografía».

Así, confirmó que este miércoles es el último plazo para efectuar cambios de postulantes que incluyan fotografía «por que no podemos paralizar el proceso de impresión de la papeleta electoral» puesto que «eso también tiene sus plazos y sus procedimientos».

«El TSE no va a esperar si es que los partidos no cumplen con esta sustitución y las fotografías, las papeletas van a tener que ir en algún caso sin fotografías o sin nombre si es que fuera el caso extremo», dijo en una entrevista con el programa Noches Sin Tregua que se difunde en Cadena A.

En esa línea, Arteaga dijo que «Nueva Generación Patriótica no ha hecho ningún cambio o sustitución todavía» y «se mantiene el nombre de quien estaba registrado para Presidente y Vicepresidente».

«Ya depende de la organización política si van a hacer una sustitución o no; de todas maneras, el plazo fatal ya es mañana», es decir, este miércoles, enfatizó.

Sin embargo, aclaro que «indudablemente pueden hacer la sustitución mañana, pero el nombre y la fotografía no van a poder ingresar a la papeleta por los plazos».

Aunque no es una similar situación, la alianza La Fuerza del Pueblo que lidera el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, a la fecha no tiene candidato a Vicepresidente. En este caso, en la boleta no se incluye su fotografía, pero sí figura el nombre del acompañante de fórmula.

La papeleta

La papeleta de sufragio aprobada por el TSE tiene dos franjas: una superior para la fotografía y el nombre de la candidata o candidato a la Presidencia, y el nombre del o la postulante a la Vicepresidencia.

En la parte inferior hay un espacio similar para los candidatos a diputados uninominales y de circunscripciones especiales, que incluye su fotografía.

La cartografía electoral cuenta con 63 circunscripciones uninominales y siete especiales, que corresponden a circunscripciones indígena originario campesinas.

El TSE mandará a imprimir más de 7 millones de papeletas, de las cuales más de 300.000 son para el voto en el exterior.

Hasta el lunes, de las 271 fotos que «deben presentar todas las organizaciones políticas, se presentaron 223», dijo Arteaga.

«Nos faltan de 48 candidatos que hagan la presentación de la fotografía o en el caso de la sustitución, la debida sustitución de candidatos», explicó.

Arteaga remarcó que este miércoles los delegados de los diez frentes en carrera electoral deben presentarse en oficinas del TSE para que «validen tanto nombres y fotografías de candidatos», un procedimiento previo para la impresión de las papeletas.

«No se olviden que, cuando ingresa la papeleta (a la imprenta) ya no se puede hacer ningún cambio, no puede haber ningún error, por eso se ha requerido que los delegados participen en esta validación de los diseños previos de papeleta para que se proceda a hacer la impresión», remarcó Arteaga.