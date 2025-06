Diputada culpa al Gobierno de la violencia en el enfrentamiento de civiles en Llallagua por su inacción

Ante los enfrentamientos que se registraron en Llallagua, Potosí, entre la población y los bloqueadores a fines a Evo Morales, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros dijo que esa situación se generó por la inacción del gobierno para intervenir esas movilizaciones que están perjudicando al país.

“Que el presidente Luis Arce actúe de una vez, no puede ser que el norte de Potosí siempre esté siendo saqueado e intimidado por estos sectores, los ciudadanos han tenido que salir a desbloquear para que dejen pasar alimentos e insumos. Lamentablemente, las autoridades no están haciendo nada frente a estas agresiones, el alcalde no ha hecho nada ni las autoridades de la gobernación”, afirmó la legisladora.

A más de una semana del bloqueo de caminos por parte de los afines a Evo Morales, los pobladores de Llallagua decidieron despejar las vías que conectan con Chuquisaca y Oruro, pero fueron agredidos por los movilizados e incluso saquearon instalaciones policiales, tiendas y puestos de venta. Usaron dinamitas, piedras, palos y otros elementos para agredir a la población.

Al respecto, la asambleísta departamental de esa región Azucena Fuertes dijo que el Gobierno abandonó a esa región porque no existe la cantidad suficiente de uniformados y los bloqueadores no están dejando pasar alimentos, medicamentos, camiones con gas licuado ni combustible.

“Potosí ha sido abandonada a su suerte, así lo demuestran los últimos enfrentamientos que se han registrado en Llallagua. No podemos permitir que el Movimiento Al Socialismo nos hunda en una crisis, bloqueos que están siendo protagonizados por el ala radical que busca habilitar la candidatura de una persona, por otra parte, el Gobierno no actúa con la rigurosidad necesaria para intervenir esas movilizaciones”, protestó.

En ese sentido, Claros informó que envió una carta al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, solicitando que militarice el norte de Potosí debido a las agresiones que se registraron el fin de semana, pero no hubo respuesta.

Heridos

El responsable del centro de salud de Siglo XX, Gustavo Vásquez, informó que atendieron a un total de 33 personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos en Llallagua, la mayor parte presentaba heridas por golpes en la cabeza, piernas, brazos. Dos de ellos presentaban un trauma encéfalo craneal leve.

“Se han atendido a las personas que han sido trasladadas hasta este centro de salud, a partir de las 10:53 han empezado a llegar las personas heridas y hasta el mediodía ya se habían registrado 18 heridos, dos de ellas presentaban traumas encéfalo craneal. Todos los pacientes han llegado con heridas abiertas en las piernas, en la cabeza y se los ha estabilizado, hasta el momento hemos atendido a 33 pacientes”, explicó a radio Pio XII.

Tras el conflicto, los pobladores instalaron una vigilia en diferentes sectores de ese municipio para evitar que los bloqueadores ingresen a instalaciones públicas y privadas. Incluso exigieron a las autoridades municipales y campesinas convocar a un diálogo para que cese la violencia.

Otros desbloqueos

Con maquinaria pesada, los pobladores del municipio de San Julián, Santa Cruz, también salieron a despejar la carretera que une con el Beni y la Chiquitania, lo que permitió la circulación de los vehículos retenidos. Sin embargo, por la tarde, los afines al exmandatario volvieron a instalar el bloqueo.

La misma situación se registró en el valle alto de Cochabamba, los pobladores de Cliza, Tarata y Punata salieron a desbloquear ya que desde hace una semana se vieron perjudicados con el desabastecimiento de productos. Retuvieron a 10 bloqueadores y les quitaron sus pertenencias, entre ellos encontraron listas y cuadernos donde estaba el rol de movilizados.

“Si no venimos a bloquear nos ponen una multa, yo estaba viniendo por mi papa que es de la tercera edad. Ellos tienen terrenos en sus comunidades y si no vamos a bloquear no cobran una multa de 25 bolivianos”, dijo uno de los manifestantes.

