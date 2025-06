Diputada evista acusa de “traidor” a Andrónico Rodríguez por apoyar aprobación de créditos en el Legislativo

Los legisladores afines al expresidente Evo Morales sostienen que el Gobierno aún no ha transparentado el destino de los créditos ya aprobados.

Hans Franco

Fuente: Red Uno

La diputada del ala evista del MAS, Gladys Quispe, lanzó este viernes, duras críticas contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien acusó de traicionar a las filas del Evismo, por haber llegado a acuerdos en el marco del reciente Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia para viabilizar la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Los mismos actores ahora van al encuentro multipartidario, solo que se suma un compañerito más que ha traicionado a nuestras filas para supuestamente viabilizar los créditos. Desde la Asamblea Legislativa hemos sido enfáticos: el tema de la aprobación no va a solucionar la crisis económica”, sostuvo Quispe, en conferencia de prensa.

Los legisladores afines al expresidente Evo Morales sostienen que el Gobierno aún no ha transparentado el destino de los créditos ya aprobados, y por lo tanto, anunciaron que no permitirán la aprobación de nuevos préstamos mientras no se rinda cuentas al país.

“No se va a aprobar ni un solo crédito más en el Legislativo mientras el Gobierno no aclare qué hizo con los recursos que ya se le aprobaron”, reiteraron los Evistas en conferencia.