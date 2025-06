Diputado Roca: “Quisimos hacer un frente liberal de candidaturas emergentes y Jaime Dunn lo boicoteó”

Fuente: Unitel

El diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana) señaló que ya no está en sintonía con Jaime Dunn para encarar el proceso electoral, a quien acusó de boicotear un intento por formar un frente liberal con candidaturas emergentes.

Según Roca, Dunn no solo frustró esa alianza, sino que ha demostrado falta de carácter e incapacidad política. El legislador confirmó que ahora apoyará la candidatura de Manfred Reyes Villa.

“Quisimos hacer un frente liberal de candidaturas emergentes y Jaime Dunn lo boicoteó. No solamente que su ego no quiso unirse con nadie, lo boicoteó directamente”, afirmó Roca en declaraciones a Erbol, donde también lamentó haberle dado inicialmente su respaldo.

El legislador aseguró haber intentado construir una alianza con fuerzas como el MNR, ADN y el PDC, pero contempló que Dunn fue un obstáculo y lo calificó de dubitativo, escurridizo, pusilánime, no, no, no, no”, reclamó.

“(Dunn) está muy bien para un profesor de aula universitaria, para hacer podcast y videos de YouTube, está regio Jaime para eso, pero gobernar, por Dios, se esconde al primer problema, no sabe cómo reaccionar, no tiene palabra, es incapaz de asumir un compromiso y mantenerlo”, sentenció Roca.

En semanas pasadas, Dunn fue anunciado como candidato presidencial de Nueva Generación Política (NGP) en las elecciones presidenciales de 2025; sin embargo, su nombre no figura en la lista de candidatos habilitados por el Órgano Electoral.

De esta manera, Roca expresó su respaldo a Manfred Reyes Villa, candidato presidencial del frente APB – Súmate.