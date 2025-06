Dirigente evista: La cumbre es «una reunión del imperio», no habrá paz sin una salida política y «con este emplume no dejarán llevar las elecciones»

El dirigente de la cúpula del evismo, Rodolfo Machaca, afirmó que el sector que no está tomado en cuenta en la cumbre organizada por el TSE en Santa Cruz «siempre va a estar en las calles, reclamando sus derechos».

eju.tv / Video: DTV

El dirigente de la cúpula del evismo, Rodolfo Machaca, volvió a justificar las movilizaciones evistas que se desarrollan en Cochabamba y otros puntos del país y responsabilizó de las consecuencias al presidente Luis Arce, de quien exigen su renuncia.

«La gente está emplumada», dijo y señaló que en ese escenario los seguidores de Evo Morales no permitirán la realización de las elecciones generales del 17 de agosto.

En esa línea, descalificó la cumbre convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y dijo que no habrá paz sin una salida política que pasa por la renuncia del presidente Luis Arce.

«El Gobierno está pisoteando nuestros derechos, quién reclama de aquello, quién va a sancionar a los gobernantes de aquello, es derecho se ha vulnerado para mantener la estabilidad social y simplemente se están enfocando en lo político cuando deberían estar enfocados a resolver el problema económico y social y ahora ya es difícil, ahora ya es difícil controlar», señaló.

«Por eso yo digo, con este emplume ni siquiera dejarán llevar las elecciones ahora, ¿creen que van a dejar entrar las ánforas a los pueblos? Quién es el principal causante: el Gobierno, en someter al órgano Judicial y Electoral para vulnerar los derechos; en esas cosas se dedica y e descuida del problema económico social. Encima, sin motivo le persiguen a un líder indígena que es Evo, en eso se están ocupando», añadió.

En su criterio, «tiene que haber una salida política» puesto que no habrá tregua si no se toma en cuenta «al 60% que está enojado en Bolivia».

«Deberían haber pensado 1.000 veces no hacer a un lado o no marginar a ese 60% de los pueblos indígenas», señaló Machaca en una entrevista con la red DTV.

Cumbre

Para definir soluciones a la crisis que enfrenta Bolivia y definir garantías para los comicios, el TSE convocó a la Cuarta Cumbre Interinstitucional y Multipartidaria, que reunirá a representantes de los órganos del Estado, los 10 candidatos y representantes de organismos.

Machaca consideró que «es una reunión de todos los representantes del imperio, del capitalismo, pero quién va a representar a estos pueblos indígenas Tiene que haber un representante, si no no va a haber esta salida política, no va a haber paz, no va a haber solución en nuestro país»

En su criterio, «los que se van a reunir son grupos que van a entregar nuestro litio, nuestros recursos naturales a las multinacionales».

Dijo que el sector que no está tomado en cuenta en la cita del jueves en Santa Cruz «siempre va a estar en las calles, reclamando sus derechos».

Salida política

Machaca planteó que la salida es que «todos los líderes de los pueblos indígenas, de algunos políticos, deberían reunirse para encontrar la paz porque ahorita Luis Arce y su gabinete no va a solucionar porque está echando más gasolina al pueblo».

Sectores evistas de movilizan para reclamar por la crisis económica que enfrenta el país, pero sobre todo para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato en las elecciones generales del 17 de agosto pese a que los plazos ya se cumplieron y un fallo constitucional frena sus aspiraciones.

«Entonces, en ese sentido, quizá se va a restituir todos los derechos, donde empieza el derecho de unos, de los otros también va a empezar», afirmó.

«Entonces, creo que va a ser importante esta salida, si no mañana, pasado, va a seguir agravándose porque el Órgano Electoral ha violado el derecho de la mayoría de los pueblos indígenas, el Tribunal Constitucional autoprorrogado ha pisoteado la Constitución Política del Estado, el Gobierno lo ha sometido, no ha hecho respetar esos derechos, entonces, por eso el pueblo boliviano ya se ha revelado, ya no respeta las normar, eso es lo que está ocurriendo, a eso nos ha empujado Luis Arce Catacora», añadió.

En esa línea, defendió el pedido de renuncia del presidente Arce para que en el marco de ley asuma David Choquehuanca. «Si uno no puede, el otro por ahí pone orden, paz y tranquilidad, que tome el derecho de todos, de los demás, de los que están marginados», indicó.

«Mientras estemos los campesinos, todos los sectores, de hambre en este momento, movilizados, marginados, no va haber paz ni tranquilidad, ni va a haber gobernabilidad, ese es el principal problemas que se está aproximando», sentenció.