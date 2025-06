Dirigente evista promete identificar a profesora que denunció uso de estudiantes en actos de Evo

Una exdirigente del magisterio urbano denunció que, a través de un acuerdo verbal entre los padres de familia y las organizaciones territoriales de Shinaota, se pretende sacar a los estudiantes de las unidades educativas para que estén presentes en la proclamación de Morales haciéndolos pasar como juventudes del evismo.

Fuente: ANF / La Paz

El dirigente evista Vicente Choque dijo que identificará a la profesora que ayer denunció por Radio Fides que los estudiantes son obligados a asistir a los actos políticos de Evo Morales, como en la proclamación de hoy, para aparentar respaldo electoral.

La jornada pasada, una maestra y exdirigente del magisterio urbano denunció que, a través de un acuerdo verbal entre los padres de familia y las organizaciones territoriales de Shinaota, se pretende sacar a los estudiantes de las unidades educativas para que estén presentes en la proclamación de Morales haciéndolos pasar como juventudes del evismo.

“Creo que está en algunos medios, si no me equivoco en Radio Fides, una profesora supuestamente denunciando de que las seis federaciones utilizamos a estudiantes para estas concentraciones (…). Vamos a identificar a esta profesora y no quisiera que esté mintiendo, no quisiera que esté sacando información falsa queriendo acusarnos a nosotros. Eso lo vamos a ver, principalmente en mi federación. Voy a hacer conocer a todos mis dirigentes qué profesora está denunciando con mentiras. Eso no podemos permitir ni tolerar”, dijo el dirigente evista esta mañana en conferencia de prensa.

Choque aseguró que nunca sostuvo reuniones con profesores ni con el director distrital para coordinar la presencia de estudiantes en actos políticos; sin embargo, resaltó que sí mantuvo conversaciones para los juegos deportivos estudiantiles, actividad que también se realizará hoy.

La maestra advirtió que si esta jornada se ve la presencia de estudiantes en la proclamación de Morales, se iniciarán procesos al director distrital de Educación de ese municipio y a los directores de las unidades educativas.