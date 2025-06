Donald Trump pidió a Israel que no ataque las instalaciones nucleares de Irán: «Estamos cerca de un acuerdo, lo echarían a perder»

“No quiero que actúen”, declaró el mandatario estadounidense ante las versiones de que Tel Aviv se prepara para lanzar una ofensiva sobre el país persa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS)

(Con información de AFP y AP)

Fuente: infobae.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este jueves a su aliado Israel que no ataque a las instalaciones nucleares de Irán, al afirmar que está cerca de alcanzar un acuerdo si Teherán muestra disposición a comprometerse. Trump admitió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está considerando una operación militar que, según el mandatario, podría desatar un “conflicto masivo”, lo que ha llevado a la decisión de reducir el personal de la embajada estadounidense en la región.

“Estamos bastante cerca de lograr un acuerdo aceptable”, declaró Trump a los reporteros. Al ser interrogado sobre sus discusiones con Netanyahu, el presidente de Estados Unidos manifestó: “No quiero que actúen porque creo que eso lo echaría todo a perder”. Aunque rápidamente añadió: “Podría ayudar, pero también podría arruinarlo”.

El negociador de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, se prepara para una sexta ronda de conversaciones el domingo en Omán con Irán, que ha afirmado su intención de aumentar los niveles de enriquecimiento de uranio, un punto clave de desacuerdo en las negociaciones.

Trump se describió nuevamente como un hombre de paz, expresando su preferencia por un acuerdo negociado con Irán. “Me gustaría evitar el conflicto. Irán tendrá que ser un poco más flexible en las negociaciones, es decir, tendrán que darnos cosas que actualmente no están dispuestos a ceder”, comentó Trump.

El edificio del reactor de la central nuclear de Bushehr en Irán

Estas declaraciones llegaron justo después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) censurara a Irán el jueves por incumplir con obligaciones de no proliferación que están diseñadas para evitar el desarrollo de armas nucleares.

“La República Islámica de Irán no tiene otra opción que responder a esta resolución política”, afirmaron el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y la Organización de Energía Atómica de Irán en un comunicado conjunto. La censura por parte del OIEA, la primera en 20 años sobre el incumplimiento iraní, podría llevar a la reimposición de sanciones a Irán más adelante este año.

Trump había advertido previamente que Estados Unidos o Israel podrían lanzar ataques aéreos si las negociaciones con Irán no lograban un acuerdo sobre su programa nuclear en rápida expansión.

El presidente estadounidense enfatizó su preferencia por una resolución diplomática, pero expresó su preocupación por la posibilidad de un “conflicto masivo” en Medio Oriente si no se llega a un acuerdo. “No quiero decir que sea inminente, pero parece que podría suceder”, respondió Trump al ser cuestionado sobre un posible ataque israelí. “Es muy sencillo, no complicado. Irán no puede tener un arma nuclear”.

Una bandera con el logo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ondea frente a la sede del OIEA en Viena, Austria (REUTERS/Lisi Niesner)

El Consejo de Gobernadores del OIEA votó este jueves la resolución propuesta por Francia, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, con Rusia, China y Burkina Faso en oposición. 19 países apoyaron la resolución, mientras que otros 11 se abstuvieron. La resolución solicita a Irán respuestas sin demora en una investigación prolongada sobre uranio en sitios no declarados.

Irán, en reacción, anunció medidas adicionales, incluyendo el despliegue de avanzadas centrifugadoras y el aumento significativo de la producción de material enriquecido. El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, indicó que una nueva instalación de enriquecimiento ha sido preparada y se encuentra en un lugar seguro e invulnerable.

El clima de tensión se ha intensificado, con amenazas de la comunidad internacional de restablecer sanciones si Irán sigue sin cooperar. La resolución del OIEA subraya la importancia de una solución diplomática, destacando el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono más desafiante tras la votación, afirmando que el país continuará con su camino de enriquecimiento nuclear.