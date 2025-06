Doria Medina llega a Cochabamba para cumbre política convocada por Reyes Villa

Dos de los cinco candidatos presidenciales, Tuto Quiroga y Jaime Dunn, anunciaron que no asistirán a la cita; los otros dos, Eva copa y Rodrigo Paz, no confirmaron su concurso.

eju.tv / Video: Prensa UN

El candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, arribó a Cochabamba este domingo para participar en la reunión convocada por el alcalde de esa ciudad y jefe nacional de Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB – Súmate), Manfred Reyes Villa, quien busca articular una respuesta conjunta de los líderes políticos frente a los bloqueos instalados en al menos cuatro departamentos del país, impulsados por sectores afines a Evo Morales.

“He llegado a Cochabamba a apoyar a los cochabambinos en este momento en el que están secuestrados por una estrategia violenta para suspender las elecciones. Me preocupo por la economía, que sufrirá todavía más por estas acciones irresponsables de una persona obsesionada por el poder, que hace tiempo que ya no piensa más que en sí misma.”, declaró Doria Medina tras su llegada.

El líder de Unidad Nacional (UN) advirtió sobre el impacto de los bloqueos a la economía del país y el consecuente riesgo a la democracia que entraña la posición de los movilizados, que buscan acortar el mandato de Luis Arce Catacora; en consecuencia, responsabiliza a este por la crisis actual y al expresidente Evo Morales por las acciones por intentar una ruptura del orden constitucional. “Arce ha quitado a los bolivianos la comida y los combustibles, y ahora Evo quiere arrebatarles la democracia. Hay que cambiar de modelo”, puntualiza.

Samuel Dora Medina conversa con los periodistas en compañía de Manfred Reyes Villa. Foto: captura pantalla

Doria Medina informó que se reunirá con el alcalde cochabambino para abordar los problemas que conllevan las movilizaciones para la población boliviana y aseguró que será de cara a la población nacional. “Voy a reunirme con el alcalde de Cochabamba para hablar de los problemas del país y de la región. Sin miedo a conversar ni a enfrentar los problemas con otros bolivianos que también están preocupados Será una reunión totalmente transparente. Los mantendré informados”, asevera.

Reyes Villa convocó a una reunión de alto nivel a cinco candidatos presidenciales, con el objetivo de analizar y proponer acciones concretas ante los bloqueos que han paralizado el país. La cita busca defender el proceso electoral y la estabilidad institucional frente a lo que califica como una ofensiva contra la democracia. Samuel Doria Medina ya está en Cochabamba y participará de esta, en tanto los otros, o negaron su concurso, o no se pronunciaron.

Jaime Dunn rechazó la invitación al señalar que no se prestará a un acto ‘simbólico’ sin resultados de fondo. Jorge Tuto Quiroga también declinó y cuestionó la legitimidad de la convocatoria por no partir de las instituciones llamadas a hacerlo; en tanto, Eva Copa del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) no confirmaron su asistencia a la cita.

Los bloqueos evistas surgen tras la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial. Las movilizaciones pasaron de exigir la inscripción del exmandatario, pese a una prohibición expresa del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a que se presente a una nueva reelección presidencial, al pedido de la dimisión del presidente Luis Arce y de todo su gabinete. Los bloqueos provocan la agudización de la escasez de alimentos y combustibles en el país, además de pérdidas económicas millonarias a los sectores productivos.